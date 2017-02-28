Папа одобрил новые декреты о мученичестве и героизме добродетелей

Святейший Отец принял на аудиенции 27 февраля 2017 г. префекта Конгрегации по канонизации святых кардинала Анджело Амато и одобрил декреты о признании мученичества и героизма добродетелей восьми кандидатов на причисление к лику блаженных.

Мучеником был признан словацкий салезианин Слуга Божий о. Тит Земан, осужденный коммунистическими властями на 25 лет заключения. Через 12 лет он вышел на свободу, но еще через пять, 8 января 1969 г., умер, будучи истощенным страданиями, которые перенес в тюрьме.

Одобренны Святейшим Отцом следующие декреты о признании героизма добродетелей, касающиеся Слуг Божьих: перуанского епископа Чачапаяса Атавиа Ортиса Ариеты из Общества св. Франциска Сальского; итальянского епархиального священника Антонио Провала, основателя Марийного общества для воспитания глухонемых и Конгрегации Марии для воспитания глухонемых; испанского иезуита о. Антонио Реписа Мартинаса де Орбе, основателя Конгрегации Сестер Божественного Пастыря; испанской монахини Марии Мерседы Кабэрас Терера, основательницы монашеского института работниц-миссионерок Пресвятого Сердца Иисуса; итальянской монахини Лючии от Непорочной из Конгрегации Служительниц Милосердия; а также двух мирян: Педро Эрреро Руби из Испании и Витторио Транканели из Италии.

По материалам Radio Vaticana