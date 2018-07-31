Папа — Общинам христианской жизни: созерцание и дела неразлучны

Папа Франциск направил послание Общинам христианской жизни (CVX), ассоциации верных, основывающихся на духовности св. Игнатия Лойолы. В эти дни 250 делегатов общин из 70 стран собрались на Всемирном конгрессе в Буэнос-Айресе по случаю пятидесятилетнего юбилея со дня своего основания.

В своём послании на английском языке Святейший Отец призывает верующих «размышлять и молиться, дабы Господь ещё больше укрепил их харизму»: Общины христианской жизни являются «даром для Церкви и для всего мира». Папа отмечает, что все благодатные дары они получили от Господа, и поэтому должны в смирении благодарить Его, ибо Христос доверился им независимо от их качеств и добродетелей. Это подразумевает ответственность и призвание выходить из себя и идти навстречу другим, чтобы питать их «единственным хлебом, способным насытить человеческое сердце: любовью Христа».

Святейший Отец подчёркивает, что в центре духовности св. Игнатия, на которой основываются общины, находится желание «созерцать в действии». Созерцание и действие неразделимы, «потому что мы можем войти в сердце Бога исключительно через раны Христа, и мы знаем, что Христос присутствует в голодных, необразованных, отверженных, стариках, больных, заключённых и во всей слабой человеческой плоти».

Таков «стиль христианской жизни», сотканный из насыщенной духовной жизни и труда; он означает позволять любви Иисуса формировать нас, испытывая чувства Самого Господа и постоянно спрашивая себя: «Что я делаю для Христа? Что я сделал для Христа? Что я должен сделать для Христа?».

В конце послания Папа Франциск благодарит участников конгресса «за посвящение и любовь к Церкви и братьям» и призывает их «помогать Христу присутствовать там, где они живут, а также наполнять апостольским смыслом все свои действия».

Источник: Vatican News