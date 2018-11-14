Папа: община Бозе способствует обновлению монашеской жизни

Монашеская община Бозе отметила свое пятидесятилетие: она была основана мирянином Энцо Бьянки 11 ноября 1968 года, когда первые братья и сестры начали свой монашеский путь в заброшенных домах без электричества и водопровода, — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Первым иерархом, который поверил в этот проект, был архиепископ Туринский кардинал Микеле Пеллегрино. Устав Бозе, основанный на восточной и западной монашеских традициях, был одобрен в 1971 году. Община прославилась своим странноприимством: она принимает людей верующих и неверующих, оказывает помощь молодежи в распознавании призвания и места в обществе. Позднее родились и другие общины, живущие согласно уставу Бозе: в Швейцарии, Иерусалиме, в итальянских городах Остуни, Ассизи и других. В них живут и сестры, и братья.

Монастырь Бозе отличается открытостью диалогу с Церквами Запада и Востока; он создал целую сеть плодотворных экуменических контактов. Бозе – это единственное место, где встречаются представители почти всех православных Церквей: таким образом, он содействует также единству внутри православия.

По случаю юбилея монастыря Папа Франциск направил Энцо Бьянки послание, в котором благодарит Господа за эти годы присутствия общины Бозе в Церкви и обществе. По словам Папы, эта община исполняет миссию «обновления монашеской жизни, истолкованной как жизнь по Евангелию согласно великой монашеской традиции». Святейший Отец обращается к братьям и сестрам общины с пожеланием: «Пусть пожилые ободряют молодых, а молодые заботятся о пожилых, драгоценном сокровище мудрости и постоянства».