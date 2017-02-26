Папа: общество справедливо лишь тогда, когда признаёт права самых слабых

В полдень 25 февраля Папа Франциск встретился в ватиканском Зале Павла VI с 2600 делегатами церковной общины Каподарко, заботящейся о самых слабых. В декабре прошлого года итальянская община отметила своё пятидесятилетие. В своей речи к гостям Святейший Отец с благодарностью сказал, что они встали на сторону наименее защищённых людей, предлагая им гостеприимство и поддержку, способствуя улучшению всего общества. Члены общины Каподарко выходят навстречу людям с ограниченными возможностями и зависимостями, детям, малоимущим семьям, позволяя им открыть заново своё человеческое достоинство. Качество жизни общества в значительной степени измеряется умением включать самых слабых, отметил Папа:

«Общество, которое предоставляет место только полностью функциональным, автономным и независимым людям, не может быть достойным человека. Дискриминация по признаку эффективности не менее плачевна, чем ущемление по признаку расы, религии или платёжеспособности».

Святейший Отец отметил заботу общины Каподарко о тех, кто «в жизни потерпел поражение», и призвал её сотрудников продолжать идти по этому нелёгкому пути с мужеством и самопожертвованием. Люди с ограниченными возможностями, отметил Папа, могут внести незаменимый вклад в церковную общину, укрепляя простые и братские отношения между людьми:

«Принимая всех этих ‘самых малых’, отмеченных умственными и физическими ограничениями или душевными ранами, вы признаёте в них особых свидетелей нежности Бога; у них мы можем многому научиться, и им принадлежит особое место в Церкви», — сказал в завершение обращения Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана