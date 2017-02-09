Папа: общество обязано гарантировать молодёжи достойное трудоустройство

«Общество, которое не предлагает новым поколениям достаточных возможностей для достойного труда, нельзя назвать справедливым». Об этом пишет Папа Франциск в послании к участникам конференции, которая проходит в Неаполе на тему «Церковь и труд: какое будущее уготовано молодёжи Юга?». Организаторами встречи выступили католические епархии юга Италии.

Когда человек не может заработать на хлеб, он теряет своё человеческое достоинство, пишет Святейший Отец, подчёркивая, что молодёжь, «лишённая перспектив, может стать лёгкой добычей для преступных организаций».

Папа Франциск выражает надежду, что «церковные общины, наряду с государственными институтам, будут самоотверженно искать ответ на постоянно растущее бедствие молодёжной безработицы и нелегального труда; на драму многих рабочих, которые подвергаются эксплуатации из-за алчности, из-за менталитета, видящего лишь деньги и экономическую прибыль в ущерб человеку».

Источник: Радио Ватикана