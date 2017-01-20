Папа обратился к участникам французского Марша в защиту жизни

Папа Франциск направил специальное послание участникам Марша в защиту жизни, который в ближайшее воскресенье состоится в Париже.

Церковь, напоминает Святейший Отец, всегда призвана быть сторонницей жизни и неустанно возвещать о том, что человеческая жизнь должна безоговорочно защищаться от зачатия до естественной смерти. «Здесь мы никогда не можем идти на компромиссы, иначе станем виновными в создании культуры отбросов, к сожалению, широко распространённой». Как же велика боль нашего общества, которое обречено страдать из-за отвержения самых слабых и беззащитных: неродившихся детей, стариков и больных, пишет Папа. «В конце концов все мы за это понесём болезненные последствия».

В завершение своего послания Святейший Отец призывает участников французского Марша в защиту жизни «неустанно трудиться в строительстве цивилизации любви и культуры жизни».

Источник: Радио Ватикана