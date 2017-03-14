Папа: обращение — это добро на деле, а не на словах

После духовных упражнений в Аричче Папа Франциск возобновил утренние Мессы в часовне Дома Святой Марфы. 14 марта Святейший Отец размышлял о пути великопостного обращения и в начале своей проповеди прокомментировал первое чтение из Книги пророка Исаии. Библейское чтение призывает верующих сойти с пути зла ​​и научиться творить добро. «Каждый из нас ежедневно делает что-то плохое, — подчеркнул Папа, — Писание говорит, что и святые грешат семь раз на день».

По Словам Святейшего Отца, проблема состоит в том, что мы привыкаем ходить по злым, ошибочным путям, а это отравляет душу христианина и «сжимает» её. Христианин призван постоянно делать добро, учиться этому шаг за шагом, как ребёнок, хоть это и нелегко. Принцип обращения к Богу заключён в непрестанном удалении от зла и приближении к добру.

Папа Франциск отметил, что на этом тернистом пути от христианина требуется мужество сделать шаг отдаления от всего недоброго; нужно смирение для созидания добра через конкретные дела. Господь указывает верующим на весьма определённые действия: «Ищите правды, спасайте угнетённого, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Это совершенно конкретные вещи. Нужно научиться творить добро конкретными делами, а не на словах. Вот почему Иисус упрекал правителей израильского народа в том, что они «они только говорят и не делают», им была неведома конкретность, без которой не бывает обращения, подчеркнул Папа.

«Придите, и рассудим», — говорит Господь в первом литургическом чтение. Святейший Отец отметил, что Бог всегда призывает к действию: Иисус обращается к расслабленному, к дочери Иаира, к сыну вдовы из Наина. Бог берёт нас за руку, чтобы мы встали на ноги и начали ходить. Господь действительно способен сотворить это чудо, изменить нас, но не в одночасье, а в пути.

Христос, подчеркнул Папа, призывает нас к подлинному обращению, то есть просит удалиться от зла, научиться делать добро; и даже если нас обременяет множество грехов, Господь способен «убелить их, как снег». Таков путь великопостного обращения, залогом которого является безграничная любовь Небесного Отца; от нас требуется лишь доверие и смирение. По словам Иисуса, «кто возвышает себя, тот унижен будет; а кто унижает себя, тот возвысится», — подчеркнул в завершение своей проповеди Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана