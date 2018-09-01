Папа — облатам: будьте верны Церкви во времена релятивизма

В полдень 31 августа Папа Франциск принял на частной аудиенции в ватиканском Зале консистории участников Генерального капитула Облатов святого Иосифа.

В своём обращении к гостям Епископ Рима признался, что он — верный почитатель Обручника Пресвятой Девы, и за сорок лет молитв к этому святому ему никогда не было отказано в заступничестве.

Монахи-облаты, подчеркнул Епископ Рима, призваны быть в мире свидетелями утешительной Благой Вести о том, что Бог сотрудничает со всеми людьми, предпочитая самых малых и по-человечески неприспособленных, дабы они сеяли в мире Божье Царство и помогали ему расти.

«Проявляйте свою особую харизму, чтобы воплотить в жизни и в апостольстве идеал служения, каким жил святой Иосиф из Назарета. Подражайте его незаметному, скромному и трудолюбивому образу жизни. Пусть служение Иисусу в Церкви и в братьях — с особым вниманием к молодёжи и самым смиренным — будет всегда отличительной чертой вашей жизни и вашей радости», — пожелал Святейший Отец и процитировал слова основателя этой монашеской конгрегации святого Джузеппе Марелло: «Вы, нищие облаты, малые священники, — никто, и у вас нет никаких планов на будущее, но тем не менее Господь пользуется и вами во благо душ».

Папа Франциск призвал монашествующих продолжать трудиться в Церкви и мире со смирением, в безызвестности и в сокровенной близости с Господом, пребывая едиными в апостольском усердии и трудолюбии.

Святой основатель конгрегации облатов призывал собратьев — во времена отрицания догматов — к любви и послушанию Епископу Рима, и это увещание не утратило силы до сих пор, отметил Папа Франциск:

«Наше время обозначено безудержным релятивизмом, который подрывает фундамент веры и лишает смысла саму идею христианской верности. Поэтому остаётся особо злободневным мандат вашего основателя: повсюду быть свидетелями любви и верности Христу и Его Церкви. Перед лицом поверхностной культуры, которая возвеличивает обладание материальными благами и обещает счастье через опасные короткие пути, наставляйте молодых людей умеренности и воспитывайте в них зрелость», — призвал Святейший Отец:

«Говорить с молодыми людьми об Иисусе Христе, читать вместе с ними Евангелие, сопоставляя его с жизнью, — таков лучший способ построить прочное будущее».

Источник: Vatican News