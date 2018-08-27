Папа о злоупотреблениях: твердо добиваться справедливости

Во второй день апостольского визита в Ирландию по случаю IX Всемирной встречи семей Папа Франциск посетил cвятилище Нока и возглавил чтение молитвы «Ангел Господень» в присутствии 45 тысяч человек.

«Никто из нас не может бесстрастно внимать историям о детях, которых подвергли насилию, украли у них невинность и, отдалив от матерей, оставили без помощи с незаживающей раной болезненных воспоминаний». Перед чтением молитвы «Ангел Господень» в святилище Нока Папа Франциск вновь говорил об «открытой ране» злоупотреблений, совершенных против малолетних членами Церкви в Ирландии. Мы должны «быть твердыми и решительными в поисках истины и справедливости», продолжил Папа: «Я молю о прощении Господа за эти грехи, за скандал и за предательство, которое многие испытывают в семье Бога», и подтвердил решительное намерение «никогда не допустить, чтобы эти ситуации не повторились». Папа Бергольо просит Деву Марию ходатайствовать о «переживших злоупотребление любого типа» и о том, чтобы мы могли всегда действовать справедливо, возмещая, по мере наших сил, ущерб от столь масштабного насилия.

Второй день 24-го апостольского путешествия Папы Франциска в Дублин на IX Всемирную встречу семей начался в деревне Нок, в ирландском графстве Мейо, известной во всем мире своим борогодичным святилищем.

Папа помолился в часовне Явлений, вверив «любвеобильному заступничеству Богородицы семьи всего мира» и особенно семьи ирландцев. «Мария, наша Матерь, знает радости и трудности, которые переживаются в каждом доме. Храня их в Своем непорочном сердце, Она несет их с любовью к престолу Своего Сына», — сказал Папа.

В память о визите Святейший Отец преподнес в дар святилищу Богородицы золотые четки Розария. «Я знаю, насколько важна в Ирландии традиция семейного Розария», — сказал Папа и призвал продолжать эту традицию: «Сколько отцовских, материнских и детских сердец черпали утешение и силу, размышляя об участии Богородицы в радостных, светлых, скорбных и славных тайнах жизни Христа!».

Папа Бергольо призвал заступничество Девы Марии, дабы семьи были укреплены в своих усилиях по распространению Царства Христова и заботах о самых нуждающихся среди наших братьев и сестер»:

«Среди ветров и бурь, которые неистовствуют над нашими временами, да будут семьи оплотом веры и добра, которые, согласно лучшим традициям нации, противостоят всему, что стремится преуменьшить достоинство мужчины и женщины, созданных по образу и подобию Бога и призванных к возвышенной судьбе вечной жизни».

Среди забот Папы Франциска – также Северная Ирландия, в любви и молитвенной близости к которой он заверил. «С благодарностью за прогресс в сфере экуменизма и за значительный рост дружбы и сотрудничества между христианскими общинами, — подчеркнул Папа, — я прошу, чтобы ученики Христовы настойчиво продолжали свои усилия по продвижению мирного процесса и созданию гармоничного и справедливого общества для сегодняшних детей».

После чтения молитвы «Ангел Господень» Папа Бергольо обратился с особым приветствием к ирландским заключенным:

«Я заверяю вас и ваши семьи в моей близости и молитве. Мария, Матерь милосердия, да призрит на вас и да укрепит вас в вере и надежде».

Источник: Vatican News