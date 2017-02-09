Папа о торговле людьми: Приложить все усилия для искоренения этого позорного преступления

8 февраля, в конце общей аудиенции, Папа Франциск напомнил, что в этот день Церковь вспоминает суданскую рабыню, ставшую монахиней, — святую Джузеппину Бахиту, а также отмечает Всемирный день борьбы против торговли людьми посредством молитвы и размышлений, в этом году посвящённый прежде всего детям и подросткам.

Святейший Отец поблагодарил «всех, кто разными способами помогает несовершеннолетним, попавшим в рабство и подвергающимся злоупотреблениям, освободиться от этого гнёта»:

«Я надеюсь, что люди, облечённые в государственную ответственность, решительно встанут на борьбу с этим бедствием, предоставляя голос нашим маленьким братьям, униженным в своём достоинстве. Мы обязаны приложить все усилия для искоренения этого позорного и недопустимого преступления».

Папа Франциск напомнил о святой Джузеппине Бахите, которая в детстве стала жертвой торговли людьми:

«Эта девушка попала в рабство в Африке, её эксплуатировали и унижали, но она не потеряла надежду и веру; в дальнейшем она приехала в Европу как мигрант. Именно здесь она услышала призыв Господа и стала монахиней. Помолимся святой Джузеппине Бахите обо всех мигрантах, беженцах, многострадальных жертвах эксплуатации».

Говоря о мигрантах, лишённых пристанища, Папа Франциск обратился к паломникам с призывом особенно молиться «о наших братьях и сёстрах из народа рохинджа, которых изгнали из Мьянмы и которые перемещаются с места на место, потому что никто не хочет их принимать»:

«Это добрые, мирные люди, они не христиане, но они — наши братья и сёстры, которые страдают уже многие годы: их мучали, убивали просто потому, что они были верны своим традициям, своей мусульманской вере. Помолимся о них: я призываю вас, всех вместе, вознести молитву нашему Небесному Отцу о наших братьях и сёстрах рохинжда».

Затем Папа Франциск обратился с приветственным словом к делегатам комитета Всемирного дня борьбы против торговли людьми:

«Спасибо за всё, что вы делаете!».

В конце встречи Святейший Отец призвал молодых людей подражать Джузеппине Бахите, дабы её пример усилил «внимание к их наиболее обездоленным и нуждающимся сверстникам».

Накануне встречи в ватиканском Зале Павла VI Папа Франциск опубликовал новое сообщение в социальной сети «Твиттер»:

«Да услышим мы крик многих порабощённых детей. Пусть никто не останется равнодушным к их страданиям».

Источник: Радио Ватикана