Папа о своём апостольском визите в Чили и Перу. Общая аудиенция 24 января (+ ФОТО)

Общую аудиенцию 24 января Папа Франциск посвятил своей недавней апостольской поездке в Чили и Перу, вновь выразив благодарность гражданским властям и братьям-епископам этих стран за горячий приём и заботу.

«Моему приезду в Чили предшествовали различные манифестации протеста по разному поводу, — сказал Епископ Рима. — И это сделало ещё более актуальным девиз моего визита: ‘Мир Мой даю вам’. Это слова Иисуса, обращённые к ученикам, которые мы повторяем во время каждой Святой Мессы: дар мира может дать только Иисус; Он дарует его уповающим на Него. Не только каждый из нас нуждается в мире, но и весь сегодняшний мир, в этой третьей мировой войне, идущей одновременно в разных частях мира. Пожалуйста, помолимся о мире!», — призвал Святейший Отец.

Во время встречи с политическими и гражданскими властями Чили Папа Франциск одобрил «путь чилийской демократии в качестве пространства солидарной встречи, способной принимать различия», порекомендовав уделять больше внимания бедным, молодёжи, старикам и эмигрантам, а также бережно относиться к окружающей среде.

В ходе первой Святой Мессы во время апостольского визита, совершённой о мире и справедливости, сказал далее Папа, прозвучали блаженства из Нагорной проповеди Иисуса, в частности, «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф 5,9). Об этом блаженстве нужно свидетельствовать в духе близости к другим людям, укрепляя благодатью Христа церковную общину и всё гражданское сообщество. Святейший Отец отметил, что, следуя этому блаженству, он посетил женскую тюрьму в Сантьяго:

«Любая тюрьма должна предусматривать серьёзные программы по социальной реабилитации, потому что если нет надежды на возвращение в общество, то тюрьма превращается в бесконечную пытку».

Встречи Папы Франциска с молодёжью и студентами Католического университета Чили стали ответом на решающий вызов — предложить достойный смысл жизни для новых поколений. Посланием Папы к молодёжи стало программное слово святого Альберта Уртадо: «Как на моём месте поступил бы Христос?». Католические университеты, отметил Епископ Рима, должны предлагать модель всесторонней подготовки, которая преобразует католическую идентичность в способность построения единого общества, где конфликты не скрываются, а разрешаются посредством диалога.

Нас объединяет надежда при всём богатстве различий, которые мы унаследовали от истории и культуры, пояснил Папа. Это ярко проявилось во время встречи с народами Перуанской Амазонки, которая стала вехой на пути к Панамазонскому синоду, созванному на октябрь 2019 года. Объединяющая надежда была также в центре встречи с жителями Пуэрто-Мальдонадо и с детьми из приюта «Маленький принц». «Мы все вместе сказали нет экономической и идеологической колонизации», — подчеркнул Папа Франциск.

Выступая перед политическими и гражданскими властями Республики Перу, Святейший Отец сосредоточился на двух злободневных реалиях: социально-экологической деградации и коррупции.

Далее Папа Франциск упомянул о Святой Мессе, которую он возглавил на берегу океана недалеко от города Трухильо; в его окрестностях прошлогодний ураган нанёс значительный урон местному населению. В своей проповеди на этой Мессе Папа призвал противостоять и другим ураганам, таким, как нищета, отсутствие образования, трудоустройства и безопасного жилья. В Трухильо Епископ Рима встретился со священниками и монашествующими северного Перу, разделив с ними радость призвания и миссии, укрепляя их ответственность за единство Церкви.

Последний день апостольского визита Папы Франциска в Латинскую Америку прошёл в Лиме. В самом знаменитом святилище Перу, где почитается древнее Распятие «Сеньор-Де-Лос-Милагрос», Папа встретился с 500 монашествующими созерцательной богопосвящённой жизни.

Общая аудиенция на ватиканской площади проходила в день литургической памяти Франциска Сальского, и Папа Франциск отметил, что этот святой является образцом нежности для молодёжи, примером ободрения для больных, призванных жертвовать страдания ради единства Церкви, а для новобрачных — примером признания в семейной жизни «первенства Бога и Его любви».

Источник: Радио Ватикана