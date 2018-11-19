Папа о «белом мученичестве» христиан в демократических странах (+ ВИДЕО)

16 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале Ватикана участников Совещания Рыцарского ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского.

Святейший Отец обратился к ним со словами благодарности «за многие духовные и благотворительные мероприятия» на благо жителей Святой Земли, поместной Церкви и беженцев, в частности, за школы и больницы ордена, открытые для всех нуждающихся независимо от их этнической и религиозной принадлежности:

«Таким образом вы помогаете подготовить стези к принятию христианских ценностей, содействуете межрелигиозному диалогу, взаимному уважению и пониманию. Иными словами, своим достойным обязательством вы также вносите вклад в созидание пути, который, как мы надеемся, приведёт к достижению мира во всём регионе».

Умножение числа рыцарей, а также масштаба их деятельности, отметил Папа Франциск, связано с главной целью ордена: собственным духовным ростом. Поэтому каждый рыцарь и дама нуждаются в адекватных программах религиозной подготовки, начиная с примера духовной жизни своих лидеров. Епископы, священники и диаконы – члены ордена – должны помогать рыцарям в общинной и литургической молитве и посредством катехизации.

«Что касается вашей миссии в мире, – подчеркнул Святейший Отец, – не забывайте, что вы не являетесь филантропическим учреждением, которое занимается материальной и социальной помощью адресатам. Конечной целью ваших трудов должна быть евангельская любовь к ближнему, повсеместное свидетельство о благости и заботе Бога, Который любит всех».

В конце аудиенции Папа Франциск вверил рыцарей Гроба Господнего материнской опеке Пресвятой Богородицы и освятил икону «Девы Марии гонимых христиан», которая будет передана в каждое наместничество ордена:

«Кроме мученичества крови, существует и ‘белое мученичество’, которое, например, происходит в демократических странах, где свобода религии ограничена. Это ежедневное белое мученичество Церкви».



Источник: Vatican News