Папа: нужно выбирать Бога, а не богатство

На утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы, в последний день февраля, Папа Франциск призвал верующих следовать за Господом, Который даёт нам всё, а не стремиться к накоплениям и богатству. В своей проповеди Святейший Отец отметил, что в эти дни перед Великим Постом Церковь призывает задуматься о нашем выборе между Богом и материальным обогащением: «Нельзя служить двум господам». Пришедший к Христу богатый юноша был настолько состоятелен, что сделал свой выбор в пользу богатства; человеку, привязанному к накоплениям, очень трудно войти в Царство Небесное, говорит Господь. В Евангелии дня апостол Пётр спрашивает Иисуса, что будет с ними, учениками, которые оставили всё. Этот вопрос, отметил Папа, звучит так, будто апостол «выставил счёт Господу»:

«Он не знал, о чём спросить: богач только что ушёл, но что будет с ними? Ответ Иисуса совершенно ясен: ‘Истинно говорю вам, что нет никого, кто оставил бы всё, и не получил бы всего’. — ‘Но вот, мы оставили всё’. – ‘Вы и получите всё’, с переполненной мерой, присущей дарам Бога. Вы получите всё. ‘Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие во сто крат более домов, и братьев, и сестёр, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной’. Вы получите всё, потому что Господь не может дать меньше, чем всё. Когда Он дарует что-то, то Он Себя Самого, будучи всем».

Тем не менее, подчеркнул Святейший Отец, в этом евангельском отрывке есть одно слово, которое заставляет задуматься: всё это, умноженное сторицей, вы получите «ныне, во время сие, среди гонений». Это обстоятельство, по словам Папы Франциска, побуждает нас «принять иной образ мышления, начать действовать иначе. Иисус дарует всего Себя, ибо Его полнота, полнота Бога — это полнота, истреблённая на Кресте»:

«Таков Божий дар уничтоженной полноты, и таков стиль христианина: искать полноту, чтобы её обрести разрушенной и следовать дальше по начатому пути. Это очень непросто, это сложно. Каков же знак того, что мы идём вперёд дорогой полной отдачи и полного приобретения? Мы слышали о нём в первом литургическом чтении: ‘С весёлым оком прославляй Господа. При всяком даре имей лицо весёлое, и в радости посвящай десятину. Давай Всевышнему по даянию Его, и с весёлым оком — по мере приобретения рукою твоею’. Весёлое око, счастливое лицо, радость, лучистый взор…

Знаком того, что мы идём дорогой всего и ничего, путёмуничтоженной полноты, является радость».

Совсем иначе происходит с богатым молодым человеком из Евангелия, отметил Папа Франциск: этот юноша «погрузился в печаль и отошёл с грустью».

«Он был неспособен получить, принять эту уничтоженную полноту, — подчеркнул Святейший Отец, — тогда как святые, апостол Пётр приняли её. В разгар испытаний и трудностей на их лицах светились радость и весёлый взор, в их сердцах было ликование». Таков знак человека, выбравшего путь следования за Иисусом Христом.

В завершение своей проповеди Папа Франциск привёл пример чилийского святого XX века о. Альберто Уртадо:

«Он всегда работал, проходил через постоянные трудности и проблемы. Он трудился ради бедных и был поистине человеком, проложившим дорогу в своей стране: он олицетворял милосердие в заботе о бедных. Его преследовали, подвергали многим страданиям. Но будучи там — уничтоженным на Кресте — он всегда повторял фразу: ‘Я рад, Господи, я счастлив’. Пусть же Господь научит нас этому и дарует нам благодать пойти по дороге всего и ничего, по пути уничтоженной полноты Иисуса Христа, и всегда повторять, особенно в трудностях: ‘Я рад, Господи, я счастлив’».

Источник: Радио Ватикана