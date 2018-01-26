Папа: новая кафедра «Gaudium et Spes» — это благо для всей Церкви

25 января в Риме состоялось открытие новой кафедры «Gaudium et Spes» в Папском богословском институте наук о браке и семье имени Иоанна Павла II. В послании, адресованном верховному канцлеру этого института монс. Винченцо Палье, Папа Франциск подчеркивает, что новая кафедра замечательно вписывается в рамки уникальной академической миссии, посвящённой браку и семье. Исследования и подготовка, связанные с этим новым курсом, добавляет Папа, представляют собой «приобретение и перспективу для вашего института, и они могут принести пользу всей Церкви и гражданскому обществу».

Мы хорошо знаем, отмечает Святейший Отец, что фундаментальные реалии человеческой жизни, брака и семьи «были поставлены Отцами Собора на первое место среди крайне злободневных современных проблем». Можно со всем основанием утверждать, что в пастырской конституции «Gaudium et spes» Церковь смогла выразить глубоко обновлённое понимание Евангелия семьи. Этот подход привёл нас к интенсивному синодальному периоду, в результате которого было написано апостольское увещевание «Amoris laetitia».

«Эта кафедра, — поясняет далее Папа, — может содействовать выдвижению вашего института на передовую новых пастырских вызовов. <…> Чрезвычайное антропологическое и социальное значение союза мужчины и женщины, открывающего новый горизонт для человеческого сосуществования в целом, возвеличивает его изначальное призвание проводника Божьего благословения для всего творения».

В конце своего послания Святейший Отец подчёркивает, что сегодня особенно важно создавать пространства встречи и диалога, в которых можно ощутить, «насколько церковная община способна подарить плоть и кровь словам, которыми Второй Ватиканский собор пожелал выразить свой взгляд на людей своего времени»:

«Радость и надежда, скорбь и тревога наших современников, особенно бедных и всех страждущих — это также радость и надежда, скорбь и тревога учеников Христа, и нет ничего по-настоящему человеческого, что не находило бы отклика в их сердцах».

(На фото — фрагмент витража «Брак в Кане Галилейской»)

Источник: Радио Ватикана