Папа: нежность – это излияние в мир Божьей любви

Утром 13 сентября Папа Франциск встретился в Клементийском зале Ватикана с участниками римского конгресса на тему богословия нежности.

Поблагодарив гостей за визит, Святейший Отец отметил, что при внимательном рассмотрении теология и нежность неразрывно связаны узами нашей веры. Богословие не может быть абстрактным, ибо оно исходит от личной встречи со Словом, ставшим плотью, а это событие никогда не лишено эмоций и чувств. Божья любовь всегда конкретна и через Святого Духа направлена к самым сокровенным глубинам сердца, дабы преображать чувства и мысли человека. Папа отметил, что именно мягкосердечность помогает нам принять Божье милосердие; распознать родительский лик Небесного Отца, бесконечно милующего Своё чадо; познать близость и сострадание Христа и полностью довериться Ему; почувствовать себя действительно любимыми. Всё это, подчеркнул Епископ Рима, может углубить богословское исследование, помочь верующим жить сознательной верой, воспламенённой любовью и надеждой; преклонить колени перед распятой нас за нас Любовью:

«Крест является печатью Божественной нежности, исходящей из ран Господа. Его зримые раны — это окна, которые открывают Его незримую любовь. Страсти Христа побуждают нас преобразить наше каменное сердце в сердце из плоти и горячо возлюбить Бога».

Когда человек чувствует себя по-настоящему любимым, отметил Папа, он сам хочет любить, будучи созданным по образу Божьему. Тогда он способен жить и действовать с мягкостью, которая далека от простого сентиментализма: это первый шаг к выходу из собственного эгоцентризма. Мягкосердечность Бога помогает понять, что смыслом жизни является любовь: мы получаем ее от Господа, чтобы даровать ближним, семье, Церкви, обществу и всему миру.

Эти размышления, подчеркнул Святейший Отец, проливают свет на «богословие пути», «выходящее от тесноты письменного стола» наружу, берущее человека за руку; лишённое нарциссизма; богословие, которое не довольствуется повторением парадигм прошлого. Сегодня миссией богословия является воплощение Слова Божьего для Церкви и для человека третьего тысячелетия.

В конце речи Папа Франциск преподал участникам встречи апостольское благословение и вверил их небесному заступничеству Пресвятой Богородицы, Матери нежности.

Источник: Vatican News