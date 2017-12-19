Папа: необходимо обеспечить существование и жизнеспособность печатных изданий

«На вас возложена одна из самых важных в сегодняшнем мире задач, а вернее, миссия: информировать должным образом, предлагать всем версию событий, как можно больше соответствующую реальности»: Папа Франциск обратился с таким увещанием к представителям Итальянского союза периодической печати и Итальянской федерации католических еженедельных изданий, которая празднует свое 50-летие. На аудиенции, проходившей в Клементийском зале Ватикана, были представлены около трех тысяч изданий, издательств и некоммерческих организаций.

Голос печати «незаменим для роста любого общества, которое хочет называть себя демократическим», — подчеркнул Папа:

«В наше время — над которым часто властвуют скорость, стремление к сенсациям в ущерб точности и полноте, искусно подогретая эмоциональность вместо взвешенного рассуждения, — ощущается настоятельная потребность в достоверной информации посредством проверенных фактов и сведений, цель которой – не изумить или взволновать публику, а, скорее, взращивать в читателях здоровое чувство критики, позволяющее задаться надлежащими вопросами и прийти к обоснованным выводам».

Таким образом, отметил Папа Франциск, можно избежать риска легких лозунгов, с помощью которых манипулируют фактами, мнениями и людьми. Ответственность за менее массовую информацию, не подчиняющуюся мимолетной моде, в особенности лежит на средних и малых издательствах, считает Папа, поскольку они, как правило, тесно связаны с территорией и с повседневной жизнью людей, больше привязаны к конкретным фактам.

Обращаясь, в частности, к представителям епархиальных изданий, Святейший Отец отметил, что они могут стать полезным инструментом евангелизации:

«Работать в епархиальном еженедельном издании означает «чувствовать» особым образом поместную Церковь, близость к людям городов и сел, и прежде всего — прочитывать события в свете Евангелия и учительства Церкви. Эти элементы являются компасом их специфической журналистики, способом изложения новостей и мнений».

Епархиальные еженедельные издания остаются действенным и ценным инструментом, будь то печатные или электронные СМИ. Их основными характеристиками должны быть «сдержанность, точность и полнота» информации, миролюбивый и четким язык, благодаря которому общественное мнение было бы в состоянии понять и оценить события, а не чувствовать «оглушение и дезориентацию». Затем Папа назвал «грехи коммуникации»: дезинформация, пристрастность, клевета, диффамация. По словам Св. Отца, это «тяжелейшие грехи», наносящие ущерб людям.

«Поэтому желательно, чтобы со стороны всех не прекращалось обязательство обеспечивать существование и жизнеспособность этих периодических изданий, дабы были гарантированы работа и достойное вознаграждение для тех, кто там трудятся. <…>. Я прошу общественность и ее учреждения сделать все возможное, чтобы средние и малые издательства могли выполнять свою незаменимую задачу под знаком подлинного плюрализма, наделяя голосом богатство разнообразных местных общин и их территорий».

Источник: Радио Ватикана