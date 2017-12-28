Папа: нельзя искажать смысл Рождества, Иисус — это подлинный дар

Утром 27 декабря на общей аудиенции в Зале Павла VI Папа Франциск посвятил размышления подлинному значению Рождества, которое мы в эти дни переживаем «в вере и в богослужениях».

«Сколько же людей в своей жизни никогда не испытало нежности, внимания любви и добрых жестов!»

Рождество призывает нас восполнить этот недостаток, подчеркнул Святейший Отец и отметил, что теперь, особенно в Европе, мы видим своего рода «искажение» Рождества:

«Во имя ложного уважения к нехристианам часто скрывается желание выдворить веру; из праздника устраняется любое упоминание о рождении Господа Иисуса. Но в действительности именно это событие — единственное настоящее Рождество! Без Иисуса не бывает Рождества: есть другой праздник, но вовсе не Рождество. Если же в центре находится Иисус, то всё второстепенное — огни, звуки, различные местные традиции, в том числе характерная кухня, — всё способствует атмосфере праздника, в центре которого находится Иисус. Если же мы удалим Его, то свет погаснет и всё станет фальшивым, одной лишь видимостью».

Господь рождается в нашем мире удивительным образом: бедная, никому не известная девушка приводит Его на свет в яслях, подчеркнул Епископ Рима:

«Мир ничего не замечает, но ангелы на небесах хорошо знают, о чём ликуют! Сын Божий преподносит Себя нам в качестве Божьего дара человечеству, которое погружено в ночь и сонное оцепенение. Так же и теперь мы видим, что нередко человечество предпочитает темноту, ибо знает: свет раскроет все поступки и мысли, которые заставят покраснеть и почувствовать угрызения совести. Таким образом, люди предпочитают оставаться в темноте и не тревожить своих пагубных привычек».

Святейший Отец призвал верующих задаться вопросом, что значит «принять дар Бога, которым есть Иисус», то есть каждый день становиться «безвозмездным даром для тех, кого мы встречаем на своём пути». Именно поэтому на Рождество мы обмениваемся подарками: подлинным даром для нас является Иисус, и поэтому «мы хотим быть подарками для других». Рождество Иисуса Христа, отметил Папа, является величайшим жестом любви нашего Небесного Отца:

«Во время Рождества мы можем видеть, как человеческую историю, движимую сильными мира сего, посещает история Бога. Господь привлекает к Себе людей, оттеснённых на задворки общества, и именно они становятся первыми получателями Его дара, то есть спасения, принесённого Христом. Господь устанавливает дружбу с малыми и презираемыми, и она продолжается во времени, питая надежду на лучшее будущее».

Великий свет, продолжил Папа Франциск, явился пастухам Вифлеема. Они были отвержены, на них смотрели с подозрением, их презирали, но в первую очередь для них прозвучала Благая Весть. Христос протягивает им руку дружбы: именно с такими людьми «Бог во все времена хочет строить новый мир, в котором не будет отверженных, обижаемых и обездоленных».

Папа Франциск призвал верующих открыть «разум и сердца», дабы принять Божью милость, потому что Иисус «рождается в жизни каждого из нас» и через нас продолжает оставаться спасительным даром. В Своей любви Господь обнимает нашу человеческую слабость, чтобы вознести нас к «потерянному сыновнему достоинству».

В конце общей аудиенции в Зале Павла VI выступили артисты «Золотого цирка» имени Лианы Орфей, к которым Папа Франциск обратился со словами благодарности:

«Красота циркового искусства всегда приближает нас к Богу! Своим трудом и искусством вы приближаете людей к Богу. Спасибо за то, что вы делаете!»

Источник: Радио Ватикана