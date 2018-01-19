Папа назвал «жертвой клеветы» чилийского епископа, обвиненного в сокрытии сексуальных домогательств

Папа Франциск, совершающий апостольский визит в латинскую Америку, выступил в защиту чилийского епископа, которого обвиняют в недоносительстве на священника, виновного в сексуальных домогательствах.

По прибытии в город Икике на севере Чили журналисты задали Папе вопрос о епископе города Осорно Хуане Барросе Мадриде. Понтифик решительно высказался в защиту иерарха.

«Если однажды мне представят реальные доказательства вины монсеньора Барроса, тогда я буду говорить на эту тему, — заявил Папа Франциск. – Ни единого доказательства его вины не существует. Всё это клевета, ясно?»

61-летний Хуан Баррос Мадрид был назначен епископом города Оросно на юге Чили в 2015 году Папой Франциском. Епископ оказался в центре споров, поскольку в свое время он был близко знаком со священником Фернандо Карадимой. Признанный виновным в домогательствах к несовершеннолетним, в 2011 году Карадима подвергся церковным санкциям: по решению Ватикана ему было предписано посвятить остаток жизни молитве и покаянию.

Сделав заявление в поддержку епископа Барроса, Папа Бергольо подтвердил свою позицию, высказанную в видеообращении к чилийцам в октябре 2015. В том же году конгрегация по делам епископов полностью отклонила все обвинения в адрес чилийского прелата.

В то ж время Папа Франциск отнюдь не пытается замалчивать случаи педофилии, когда они доказаны. Так, 16 января, находясь в Сантьяго, он встретился с жертвами сексуальных домогательств со стороны клириков, попросил у них прощения и признался, что испытывает чувство стыда за недостойных пастырей.

Источник: Благовест-инфо