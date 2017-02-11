Папа Франциск назначил специального посланника Святейшего Престола в Меджугорье

11 февраля Папа Франциск назначил специального посланника Святейшего Престола в Меджугорье: ватиканским делегатом стал польский архиепископ Хенрик Хозер, ординарий епархии Варшава-Прага.

По сообщению Зала Печати Святейшего Престола, миссия специального посланника в Меджугорье будет заключаться в углублении осведомлённости о пастырской ситуации в этом богородичном святилище, и прежде всего о потребностях прибывающих сюда паломников, а также в разработке будущих пастырских инициатив. В сообщении подчёркивается, что задание ватиканского посланника будет иметь исключительно пастырский характер.

Монс. Хенрик Хозер продолжит возглавлять свою епархию в Польше, а его миссия в богородичном святилище Меджугорье продлится до начала июня этого года.

Источник: Радио Ватикана