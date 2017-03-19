Папа назначил секретаря посольства Ватикана в РФ монс. Анджея Юзвовича Апостольским нунцием в Руанде

Как сообщила пресс-служба Святейшего Престола, 18 марта 2017 года Святейший Отец назначил Апостольским нунцием в Руанде монсеньора Анджея Юзвовича с возведением на титулярную кафедру Лауриако в достоинстве архиепископа. До настоящего времени монс. Анджей исполнял обязанности секретаря Апостольской нунциатуры в Российской Федерации.

«Я благодарен Святейшему отцу за оказанное доверие», — сказал РИА Новости монсеньор Юзвович. Он добавил, что рукоположение в сан епископа и возведение в достоинство архиепископа состоится в Польше, в его родной Ловичской епархии.

«Дата рукоположения еще не известна», — добавил ватиканский дипломат.

Монс. Анджей Юзвович родился в г. Бочки (Польша) 14 января 1965 года. Рукоположен в сан священника 24 мая 1990 года. Инкардинирован в епархии Лович (Польша). C 1 июля 1997 г. — на дипломатической службе Святейшего Престола. До назначения в Москву ватиканский дипломат служил в Мозамбике, Таиланде, Венгрии, Сирии и Иране. Помимо польского и итальянского, монсеньор Юзвович говорит на английском, французском, португальском и русском языках.

Представительство Святейшего Престола было создано в Москве в 1990 году, когда СССР установил дипломатические отношения с Ватиканом после многолетнего перерыва. 9 декабря 2009 года Российская Федерация и Св. Престол обменялись нотами об установлении дипломатических отношений на уровне посольства РФ в Ватикане и Апостольской нунциатуры в Российской Федерации.