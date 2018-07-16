Папа назначил председателей-делегатов на Синод Епископов, посвященный молодежи

Святейший Отец назначил председателей-делегатов на XV Ординарную Ассамблею Синода Епископов по проблеме молодежи и веры, которая пройдет в октябре 2018 г. в Риме. Об этом сообщил 14 июля 2018 г. Зал Печати Святейшего Престола.

Согласно решению Папы Франциска, ими стали:

Блаженнейший кардинал Луис Рафаэль I Сакко, Патриарх Вавилона Халдейского, возглавляющий Синод Халдейской Католической Церкви (Ирак),

Кардинал Дезире Царахазана, архиепископ Туамасины (Мадагаскар),

Кардинал Шарль Маунг Бо, архиепископ Янгона (Мьянма),

Кардинал Джон Рибат, архиепископ Порт-Морсби (Папуа Новая Гвинея).

Председатель-делегат Синода Епископов возглавляет синодальные Ассамблеи от имени Папы Римского. В его обязанности входит общее управление работой, распределение специальных заданий между членами Синода, если это необходимо для более качественной и эффективной работы Ассамблеи, а также подпись актов, принятых по итогам заседаний.

Отметим, что Синод возглавляет лично Святейший Отец, а потому именно ему принадлежит право председательствовать во время пленарных заседаний. Однако, он может назначить так называемого делегированного председателя, который от его имени будет возглавлять заседания. Если таких делегатов назначено несколько, то они осуществляют эту задачу поочередно.

Синод Епископов на тему «Молодежь, вера и распознавание призваний» пройдет в Риме с 3 по 28 октября 2018 года с участием католических иерархов со всего мира.

По материалам Vatican News