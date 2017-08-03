Папа назначил нового Единоличного судью Государства Града Ватикан

Папа назначил нового Единоличного судью Государства Града Ватикан

Август 03, 2017

14 июля 2017 г. Папа Франциск назначил на должность Единоличного судьи Государства Града проф. Паоло Папанти Пеллетье, судью Трибунала Государства Града .

Кроме того, в тот же день Святейший Отец назначил членом ватиканской Конгрегации вероучения кардинала Джузеппе Версальди, префекта Конгрегации католического образования, сообщает Радио Ватикана.

 

На фото — судьи Трибунала Государства Града Ватикан (проф. Папанти Пеллетье — второй слева)

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