Папа назначил нового Единоличного судью Государства Града Ватикан

14 июля 2017 г. Папа Франциск назначил на должность Единоличного судьи Государства Града Ватикан проф. Паоло Папанти Пеллетье, судью Трибунала Государства Града Ватикан.

Кроме того, в тот же день Святейший Отец назначил членом ватиканской Конгрегации вероучения кардинала Джузеппе Версальди, префекта Конгрегации католического образования, сообщает Радио Ватикана.

На фото — судьи Трибунала Государства Града Ватикан (проф. Папанти Пеллетье — второй слева)