Папа: научимся у Волхвов посвящать Господу не обрезки времени, а самое ценное

«Давайте научимся у Волхвов посвящать Иисусу не только обрезки времени и пару мыслей время от времени: в таком случае мы не увидим Его свет. Давайте, подобно Волхвам, отправимся в путь и облечемся в свет, следуя за звездой Иисуса, и поклонимся Господу всем своим существом»: с таким увещанием папа Франциск обратился к верным перед молитвой «Ангел Господень» в торжество Богоявления 6 января. Несколько тысяч человек пришли помолиться вместе со Святейшим Отцом на площадь Святого Петра. Папа подарил всем книгу о милосердии: ее раздавали верующим бедные, бездомные и беженцы.

В нашей жизни, сказал Папа, есть «разные звезды, разные источники света, которые сверкают и направляют. Мы сами должны решить, за какой из них следовать».

«Есть свет мерцающий, который приходит и уходит, как маленькие удовольствия в жизни: хотя они и хороши, их не хватает, ведь они светят недолго и не оставляют нам того мира, которого мы ищем. Потом, есть ослепительный свет рампы, денег и успеха, — он обещает все и сразу: он соблазнителен, но он ослепляет своей силой, превращая мечты о славе в самый беспросветный мрак».

Волхвы же приглашают нас следовать истинному свету Господа: свету, который не ослепляет, но сопровождает, даруя непревзойденную радость. «Последуем сегодня, среди множества падающих звезд, за сияющей звездой Иисуса!» Его свет побеждает самую мрачную тьму, и тот, кто ищет этого света, «не остается в замкнутом пространстве, не стоит на месте, наблюдая за происходящим вокруг, но ставит на карту собственную жизнь». «Христианская жизнь – это непрерывный путь, состоящий из надежды и поиска, путь, который мы проходим даже когда звезда временно исчезает из виду».

«На этом пути две ловушки, которых нужно избегать: это поверхностная и светская болтовня, замедляющая шаг; парализующие капризы эгоизма; колдобины пессимизма, в которые надежда попадает как в западню».

Когда Волхвы нашли Младенца, сказал далее Папа, они не просто произнесли молитву, но поклонились Ему, вошли в личное общение любви с Иисусом, а затем преподнесли Ему в дар самое ценное – золото, ладан и смирну.

Завершив молитву «Ангел Господень», Святейший Отец поздравил с Рождеством Христовым христианские общины Востока, которые отмечают этот праздник 7 января. Потом 300 бедных, присутствовавших на площади Святого Петра, раздали верным небольшую брошюру «Иконы милосердия».

Источник: Радио Ватикана