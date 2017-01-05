Папа: наставники призваний должны быть миссионерами

5 января Папа Франциск обратился с посланием к участникам ежегодного конгресса, организованного Отделом душепопечения о призваниях при Итальянской епископской конференции.

Святейший Отец с теплом и благодарностью отзывается о свидетельстве людей, ответивших на призыв Господа великодушным «да». Такой ответ, отмечает Папа, «подобен источнику воды, который долго скрывался в недрах земли и ожидал момента, чтобы хлынуть и выйти наружу в потоке чистоты и свежести». Молодые люди сегодня нуждаются в источнике свежей воды, чтобы утолить жажду, а затем продолжить свой путь открытий. «Молодёжь стремится к выдающейся жизни. Встреча со Христом, с Его любовью, захватывает и направляет, расширяет горизонты бытия и даёт твердую надежду, которая не разочарует». (Энц. Lumen Fidei, 53).

В этой же перспективе, подчёркивает Папа Франциск, находится особое служение и стиль евангельского благовестия пастырских служителей, ответственных за призвания. Это обязательство, во-первых, требует Божьего вдохновения в искренней заботе о доверенных жизнях, которые подобны вместилищам драгоценного клада. Во-вторых, такое церковное служение требует безвозмездности и глубокого уважения к подопечным, что должно выходить далеко за рамки личных предпочтений и ожиданий воспитателей. Святейший Отец цитирует слова Папы на покое Бенедикта XVI: «Будьте сеятелями доверия и надежды. Сегодняшняя молодёжь часто видит себя глубоко потерянной. Нередко человеческие слова лишены будущего, перспектив, мудрости и самого смысла. (…) Тем не менее, это может быть временем Бога» (Обращение к участникам Европейского конгресса по окормлению призваний, 4 июля 2009 г.).

Папа Франциск подчеркнул, что наставники призваний должны быть убедительными и достоверными свидетелями, находящимися в гармонии с молодыми людьми, и для этого нужно уметь слушать и «тратить время» на их вопросы и стремления. Воспитатели должны уметь делиться своей любовью к Богу, в духе искренней благодарности за свой жизненный выбор, чтобы помочь другим оставить новый и оригинальный отпечаток в этой истории. Для этого нужно всегда доверяться милосердию и нежности Бога, подтверждая верность своему ответу на зов Господа.

Забота о призваниях, отметил Папа, должна проявляться в благодарной открытости к человеческим и духовным событиям, которые нас окружают, в их проницательном прочтении, в умении позитивного видения настоящего и будущего в преемственности с прошлым.

Обращаясь к участникам конгресса, Святейший Отец подчеркнул:

«Дорогие братья и сестры, не уставайте повторять в сердцах: ‘Я сам — миссия’, а не просто ‘У меня есть миссия’».

Цитируя свою энциклику «Evangelii Gaudium», Папа отметил, что мы призваны просвещать, благословлять, оживлять, возносить, исцелять и освобождать. Эта «постоянная миссия» требует от нас мужества, отваги, воображения и желания всё время идти дальше.

Темой нынешнего конгресса является призыв «Встань, иди и не бойся», подчеркнул Папа, отмечая, что это помогает нам не забыть о многих историях призваний, в которых Господь зовёт людей выйти из самих себя и стать даром для других; Он настоятельно убеждает призванных: «Не бойтесь, ибо Я с вами». Это благословение постоянно укрепляет нас в желании выходить за рамки страха, замыкающего нас в самих себе и парализующего всякое желание добра. Как же прекрасно знать, отметил Папа, что Господь возлагает на себя наши слабости, неустанно ставит нас на ноги, чтобы день за днём, с бесконечным терпением, начинать всё заново.

В завершение своего обращения Святейший Отец призвал участников конгресса смело идти новыми путями благовестия, облекаясь в большое терпение, которое не боится неизбежной медлительности и сопротивления человеческого сердца. «Я заверяю Вас в своих молитвах; и вы, пожалуйста, не забывайте молиться обо мне».

Источник: Радио Ватикана