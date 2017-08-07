«Папа, нас спасут?»: беда в Уссурийске из-за ливневых дождей

7 августа. Режим чрезвычайной ситуации введен в Уссурийском городском округе Приморского края, где после ливня поступило около 2 тыс. заявлений о подтоплении.

В ночь с 6 на 7 августа 2017 года в южных районах Приморского края выпало большое количество осадков. По информации синоптиков, дожди разной интенсивности продолжатся в регионе еще в течение суток. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, ночью из-за ливней оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском и Надеждинском районах. «Наибольшее количество осадков — более 250 мм — выпало в селе Барабаш Хасанского района, в Уссурийске — более 200 мм», — говорится в сообщении.

В настоящее время в Уссурийске в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 40 человек, пострадавших в результате ливневого паводка, сообщил представитель администрации.

«В городе Уссурийск развернуто два ПВР, в которые с утра обратились 43 человека, в том числе дети. В настоящее время вода в самом Уссурийске спала, однако остаются подтопленными дороги, соединяющие город с селами», — сказал представитель администрации.

В затопленном ливнями пригороде Уссурийска местным жителям с детьми приходится забираться на крыши домов в ожидании помощи от МЧС. Об этом сообщает паблик LEIKA в соцсети «ВКонтакте».

По данным паблика, первые этажи домов «находятся полностью в воде». «Папа, нас спасут?» — спрашивает на видео одна из девочек, чья семья пострадала из-за ливней.

На своей страничке в Facebook брат Стефано Инверницци, OFM, недавно избранный президент «Фонда святого Франциска» в России, пишет следующее:

— С самого утра мы объявили готовность принять во францисканский приют «Центр Тау» эвакуированных из затопленных домов. Ситуация — драматическая! Уссурийск тонет несмотря на то, что тайфун прошел только мимо его. Неизвестно еще, какая ситуация в деревнях. И, конечно же, то чего больше всего все боятся теперь — это уровень рек. В фотографиях — ситуация напротив нашего приюта!