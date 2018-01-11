Видеопослание Папы Франциска накануне паломничества в Чили и Перу

Накануне апостольского визита в Чили и Перу, который пройдёт с 15 по 22 января, Папа Франциск обратился к жителям этих латиноамериканских стран с видеопосланием. Святейший Отец отмечает, что в этой поездке он будет паломником евангельской радости, дабы поделиться со всеми людьми миром Господа и укрепить их в надежде:

«Я хочу встретиться с вами, посмотреть вам в глаза, увидеть ваши лица и испытать вместе с вами близость Бога, Его нежность и милосердие, которые обнимают нас и утешают. Я знаю историю ваших стран, сотканную из труда и самопожертвования».

Папа благодарит жителей Чили и Перу за их веру, за любовь к Богу и к самым нуждающимся и отверженным братьям:

«Я хочу разделить ваши радости, печали, трудности и надежды. Хочу заверить вас, что вы не одиноки, что Папа с вами, что вся Церковь принимает вас и смотрит на вас».

Фундаментом гармоничной социальной жизни является мир, основанный на справедливости, подчёркивает Папа. Этот мир исходит от Бога, и поэтому мы должны просить Его об этом даре.

«Мы не хотим оставаться привязанными к вещам мира сего: наш взгляд идёт гораздо дальше, наши глаза взирают на Божье милосердие, которое исцеляет наши несчастья», — подчёркивает Папа Франциск.

Источник: Радио Ватикана