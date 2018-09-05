Папа направил телеграмму участникам экуменического конгресса

«Для подлинного распознавания нужно учиться долготерпению Бога и Его временам, которые не являются нашими временами». Об этом пишет Папа Франциск в телеграмме организаторам XXVI Международного конгресса православной духовности, который в этом году посвящён духовному распознаванию.

В своём послании Святейший Отец преподаёт апостольское благословение участникам конгресса и выражает надежду, что эти «дни братского диалога помогут найти критерии личного и общинного распознавания, которое необходимо для постижения Бога и Его воли – средоточия полноты жизни».

Приветственные телеграммы в Бозе направили Патриарх Константинопольский Варфоломей I, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, предстоятель Румынской Православной Церкви Патриарх Даниил, Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, а также примас Англиканского сообщества архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Межконфессиональная встреча будет проходить с 5 по 8 сентября в итальянском экуменическом монастыре Бозе; на её открытии выступят основатель этой монашеской общины Энцо Бьянки и президент Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

Источник: Vatican News