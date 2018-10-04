Папа направил 100.000 долларов пострадавшим от стихии в Индонезии

Сильное землетрясение и цунами, потрясшее на этой неделе индонезийский остров Сулавеси, унесло жизни более 1.400 человек, тысячи жителей получили ранения; кроме того, в последнее время на острове началось извержение вулкана, что ухудшило драматическое положение населения.

Папа Франциск – через Департамент служения целостному развитию человека – пожертвовал на этом первом этапе чрезвычайной ситуации 100.000 долларов пострадавшим от стихии. Данный взнос, говорится в сообщении ватиканского департамента, отражает духовную близость и отеческую поддержку Святейшего Отца жителям Индонезии. В сотрудничестве с поместной апостольской нунциатурой средства будут направлены в районы, больше всего пострадавшие от катастрофы.

В минувшее воскресенье, после чтения полуденной молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск вознёс прошения о жертвах стихии в Индонезии: «Я молюсь о погибших, которых, к сожалению, много, о раненых и о тех, кто потерял свои дома и работу. Господь да утешит их и да поддержит усилия тех, кто оказывает им помощь».

В коммюнике Департамента служения целостному развитию человека отмечается, что финансовый вклад, сопровождающий молитву Святейшего Отца о возлюбленном индонезийском народе, является частью помощи, которая поступает от Католической Церкви через епископские конференции и многочисленные гуманитарные организации.



На фото — спасательные работы в зоне землетрясения в Индонезии



Источник: Vatican News