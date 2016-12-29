Папа: надежда на Бога никогда не подводит

Утром 28 декабря, во время общей аудиенции в ватиканском Зале Павла VI, Папа Франциск посвятил катехизические размышления теме христианской надежды, в частности замечательному примеру этой добродетели в жизни патриарха Авраама.

Обращаясь к многочисленным верующим и паломникам, Святейший Отец процитировал вначале слова апостола Павла из его Послания к Римлянам о личности ветхозаветного патриарха: «Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов» (Рим 4;18). Верить сверх надежды — это очень непростое задание, подчеркнул Папа Франциск. Это было особенно трудно в ситуации почти столетнего Авраама, которому Господь обещал потомство от бесплодной пожилой супруги Сары. У патриарха не было никакой человеческой надежды, но он старался верить Богу.

В этой вере Авраам оставляет все свои земли и отправляется в далёкий путь в неведомое; он становится странником, надеясь на «невозможное» обетование Бога вопреки человеческому разуму, вопреки мудрости мира и логике здравого смысла:

«Надежда открывает новые горизонты, она позволяет нам мечтать о совершенно ‘немыслимом’. Надежда помогает в темноте переступить порог неопределённого будущего, чтобы ходить в свете. Такова прекрасная добродетель надежды; она даёт нам большую силу, чтобы идти по жизни».

Длинный путь Авраама был нелёгок, подчеркнул Святейший Отец. На нём случались и кризисы, и нетерпеливость, и чувство одиночества, боль усталости. Были и моменты глубокого уныния, когда патриарх обращался к Богу с горькими жалобами, однако эти искренние, откровенные сетования, по словам Папы Франциска, являются «одним из способов молитвы», который также имеет место в жизни верующего.

Господь выходит навстречу Аврааму и заверяет его: «‘Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. (…) Столько будет у тебя потомков’. Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Быт 15;2- 6).

Несмотря ни на что, Авраам продолжает верить в Бога и надеяться на неведомые грядущие события:

«Вера — это не только молчание, которое всё принимает без любых возражений; надежда — это не только уверенность, которая ограждает тебя от сомнений и недоумения. Порой надежда теплится во тьме; но всё же она есть и она ведёт тебя вперёд. (…) Надежда не боится увидеть реальность такой, какая она есть, и принять противоречия».

Святейший Отец отметил, что в молитве веры Авраам обращается к Богу и вовсе не просит Его о ребёнке, но молит о великом даре надежды. Единственной уверенностью патриарха является доверие обещаниям Бога, Который первым обратился к нему. Авраам продолжает надеяться, именно к этому его призывает Господь, подчеркнул Папа:

«‘Посмотри на небо и сосчитай звёзды, если ты можешь счесть их; столько будет у тебя потомков’. Господь выводит Авраама из шатра — из его узкого кругозора в подлинную реальность — и показывает ему звёзды. Чтобы поверить, мы должны научиться видеть глазами веры, увидеть не только звёзды, которые может заметить каждый, но — как для Авраама — они должны для нас стать знаком верности Бога. Такова вера и таков путь надежды, которым должен идти каждый из нас. Даже если нашей единственной возможностью станет смотреть на звёзды, это будет временем доверия Богу, и в мире нет ничего более красивого. Надежда подвести не может».