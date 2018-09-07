Папа на встрече с мотоциклистами: спорт поощряет здоровую победу над над собственным эгоизмом

5 сентября Папа Франциск провел аудиенцию с делегацией Мотоциклетной федерации Италии (FMI). Встреча состоялась утром, перед началом общей аудиенции, в Малом зале Павла VI .

Святейший Отец тепло приветствовал и поблагодарил за визит итальянских спортсменов, которые примут участие в следующем Гран-при в Сан-Марино и на риминийской Ривьере.

Епископ Рима подчеркнул особую важность спорта в современном обществе:

«В спортивной деятельности, практикуемой в полном соответствии с правилами, Церковь видит действенный воспитательный инструмент, особенно для молодых поколений, более того – инструмент незаменимый. Феномен спорта поощряет здоровую победу над самим собой и над собственным эгоизмом, упражняет дух самопожертвования и при старательных занятиях укрепляет честность в отношениях, дружбу, уважение правил. Важно, чтобы те, кто занимается спортом на разных уровнях, продвигали человеческие и христианские ценности, которые лежат в основе более справедливого и солидарного общества. Это вполне возможно, потому что спортивное событие говорит на универсальном языке, который превосходит любые границы, языки, расы, религии и идеологии. Это заметно прежде всего в любительском спорте, исходящем из сердца: именно поэтому он обладает внутренней способностью объединять людей, развивать диалог и принимать других».

Святейший Отец призвал итальянских мотоциклистов продвигать спортивные ценности, созидая таким образом лучшее общество. При этом нужно помнить о двух аспектах, первым из которых является энтузиазм, воодушевление. Такой подход к жизни окрыляет других людей, которые опускают руки перед трудностями. Наш мир нуждается в увлечённости, чтобы идти вперёд. Второй аспект, отметил Папа, – это необходимость быть «чемпионами по жизни»:

«Да, можно стать чемпионом через спортивное достижение, чемпионом своей команды… Но ‘чемпион по жизни’ — это тот, кто живёт, пылая душой, дышит полнотой жизни: такой человек способен побеждать».

В конце встречи Святейший Отец преподал итальянским спортсменам и их семьям апостольское благословение, заверив в своих молитвах.

Источник: Vatican News