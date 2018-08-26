Папа Франциск встретился с семьями в дублинском «Кроук Парке» (ВИДЕО + ФОТО)

Заключительным событием первого дня апостольской поездки Папы Франциска в Ирландию стал Праздник семей на стадионе «Кроук Парк» в Дублине.

«На любом семейном празднике, — сказал Папа, обращаясь к десяткам тысяч участников встречи, — мы чувствуем присутствие всех: отцов и матерей, дедушек и внуков, дядей, тетей и кузенов, тех, кто не смог прийти и живет слишком далеко. Сегодня в Дублине мы собрались на семейный праздник, чтобы возблагодарить Бога за то, чем мы являемся: большой единой семей Христовой, распространенной по всей земле. Церковь – семья Божиих детей; семья, которая радуется с теми, кто в радости, и плачет с теми, кто в печали».

«Бог соделал всех нас Своими детьми в Крещении. Вот почему, — подчеркнул Папа, — я по-прежнему призываю родителей крестить детей при первой возможности, чтобы они становились частью великой Божьей семьи».

Именно семьи составляют «подавляющее большинство Народа Божия», отметил Св. Отец, и они дают повседневное свидетельство святости, отражая Бога в своей жизни. «Призвание к любви и к святости, — пояснил Папа, — не относится лишь к немногим избранным. Если у нас есть глаза, то мы можем и сейчас увидеть ее вокруг нас». Эта святость «безмолвно присутствует в сердце тех семей, которые даруют любовь, прощение и милосердие, когда видят, что в них нуждаются, и делают это спокойно, не трубя перед собой. Евангелие семьи – это поистине радость для мира».

Красоту христианского брака и семейной жизни можно постичь только если они укоренены в любви Бога. Именно Божья благодать побуждает день за днем жить с единым сердцем и единой душой, «включая тещей, свекровей и невесток, — уточнил Папа, добавив: «Никто не говорит, что это легко. Это как приготовить чай: несложно вскипятить воду, но чашка хорошего чая требует времени и терпения, он должен настояться. Так же и Иисус: день за днем Он согревает нас Своей любовью, чтобы она проникла во все наше существо».

Во время Фестиваля семей прозвучало несколько свидетельств, которые произвели на Папу большое впечатление. Супруги из Индии рассказали о своем решении ограничить использование интернета, запретив дочери вступать в социальные сети до 16 лет. Родители стали проводить больше времени с детьми, их жизнь кардинально изменилась, и они стали «настоящей семьей». Девушка также дала свое свидетельство: она полностью разделяет выбор матери и отца. Другие же дети отметили, что «Бог присутствует везде, в том числе и в технологиях». «Социальные сети необязательно становятся проблемой для семей, – прокомментировал Папа это свидетельство. – Они могут помочь в создании ʺсетиʺ дружбы, солидарности и взаимопомощи». При этом «важно, чтобы эти средства никогда не становились угрозой для подлинной сети отношений из плоти и крови, не заключали нас в узы виртуальной реальности».

Супруги из Буркина-Фасо и их взрослый сын рассказали свою историю, похожую на евангельскую притчу о сыне, ушедшем из дома и затем принятом в объятия Отца. Это свидетельство учит нас прощению в семье, сказал Папа: «Безупречных семей не бывает. Если нет привычки прощать, семья заболевает и постепенно рушится».

Семья из Ирака поделилась свидетельством о том, как любовь и вера в семье становятся источником силы и мира посреди насилия и разрушения, также и благодаря взаимной поддержке семей. Этот рассказ – отметил Папа –свидетельство «прощения и примирения»: на глазах у этих людей убили священника, который был настоящим отцов для своих прихожан. «В свете Креста они поняли, — пояснил Папа, — что зло можно побороть только добром, а ненависть — только прощением».

Историю многодетной ирландской семьи, выступившей на фестивале, Папа связал с четвертой главой апостольского послания “Amoris Laetitia” и подчеркнул, что секрет счастья этой семьи (в ней десять детей, и один из них усыновленный) заключается в искренности.

Пожилые супруги из Канады приехали вместе с внуками. Их браку уже 54 года, и долгий опыт семейной жизни побудил их поделиться своей убежденностью в том, насколько важно в семье общение между поколениями. Папа назвал их историю «памятником любви и верности» и подчеркнул, что общество, которое не ценит пожилых, не имеет будущего. «Большую ошибку совершают те, кто не просят пожилых поделиться опытом или же думают, что разговоры с ними –пустая трата времени».

«Вы, семьи, – надежда для Церкви и для мира!» — сказал Папа в заключение своего обращения к семьям и пригласил всех вознести молитву:

«Боже, наш Отче,

мы все – братья и сёстры в Сыне Твоём Иисусе Христе,

мы все – одна семья в Духе Твоей любви.

Благослови нас радостью любви.

Сделай нас терпеливыми и добрыми, нежными и щедрыми,

открытыми для тех, кто нуждается.

Помогай нам жить в Твоём прощении и мире.

Окружи Своей милостивой заботой все семьи,

а особенно те, о которых мы теперь молимся.

Умножь в нас веру,

укрепи в нас надежду,

сохрани нас в безопасном пристанище Твоей отцовской любви.

Поддерживай в нас непрестанную благодарность за дар жизни,

которым Ты нас наделил.

Просим об этом через Иисуса Христа, Господа нашего.

Аминь.

Мария, наша Матерь и заступница, молись за нас.

Святой Иосиф, отец и покровитель, молись за нас.

Святые Иоаким и Анна, молитесь за нас.

Святые Луи и Зели Мартен, молитесь за нас».

Источник: Vatican News