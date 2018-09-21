Папа на Мессе в ватиканской часовне: дьявол пользуется лицемерами, Христос учит подлинной любви

20 сентября Папа Франциск совершил в Доме Святой Марфы утреннюю Мессу; в своей проповеди он подчеркнул, что Христос призывает нас быть милосердными и не осуждать других.

Евангелие дня рассказывает о том, как Иисус простил блудницу, которую фарисеи хотели побить камнями. Эта женщина искренне искала любви, но это ей удавалось лишь отчасти, отметил Папа; то же самое можно сказать об апостоле Павле перед его обращением: Савл был уверен, что «любовь есть закон», его сердце было закрыто для откровений Христа, он ревностно преследовал христиан во имя своей «незрелой любви».

Раскаяние блудницы, отметил Папа, распахивает перед ней двери Божьего милосердия, она вверяет свою «маленькую любовь» Христу и обретает полноту прощения. Что касается книжников, то они поступают в духе, присущем одним лишь лицемерам, то есть приходят в «праведное негодование» и возмущаются:

«Вы только посмотрите, какой скандал! Так же нельзя! Мы потеряли ценности… Теперь в церковь может войти каждый, даже разведенный, любой человек. Куда мы катимся?».

Святейший Отец отметил непрестанный «диалог между великой, всепрощающей любовью Христа», любовью «на полпути» Савла и блудницы и нашей «неполной любовью», потому что никого из нас пока не канонизировали. Лицемеры же, подчеркнул Папа, считают себя праведными и самыми чистыми, уже «спасёнными по своим публичным заслугам», однако изнанкой их внешней красоты является внутреннее разложение и гниль.

На протяжении истории Церковь преследовали лицемеры, изнутри и снаружи:

«Дьяволу нечего делать с кающимися грешниками, потому что они признают свою грешность перед Господом и взывают к Божьей помощи, — подчеркнул Святейший Отец. — Дьявол с ними ничего не может сделать, однако он весьма силён с лицемерами. Он могуч и использует их для уничтожения людей и общества, для развала Церкви. Любимый конёк дьявола – это лицемерие, ибо он лжец: он показывает себя могущественным, красивым принцем, но изнутри он – убийца».

В конце проповеди Епископ Рима призвал верующих никогда не забывать, что Иисус всегда принимает кающихся грешников и прощает их с великим милосердием, о котором мы часто забываем в пылу осуждения других. Подобно Иисусу, мы призваны быть милосердными и не осуждать; в центре нашей жизни должен быть Христос, который простил и Савла, и блудницу. Только так эти люди смогли встретить настоящую любовь, то есть Господа Иисуса, отметил Папа, лицемеры же «не могут встретить любви, потому что они закрыли свои сердца».

Источник: Vatican News