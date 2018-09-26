Папа на Мессе в Таллине: будьте народом святым и свободным (+ ФОТО)

25 сентября заключительным этапом апостольского визита Папы Франциска в страны Прибалтики стала Святая Месса в эстонской столице. В богослужении на площади Свободы приняли участие около десяти тысяч верующих и паломников из Эстонии и соседних стран.

Свою проповедь Епископ Рима начал с комментария на первое литургическое чтение, в котором говорится о прибытии к горе Синай еврейского народа, освободившегося от рабства в Египте. Жители Эстонии и всей Прибалтики, которые боролись за свою свободу, отметил Папа, могут отождествить себя с этим народом.

У подножия священной горы израильтяне хотят заключить союз с Богом, Который первым возлюбил их и проявлял Свою любовь в чудесах и знамениях. Ответ Богу даётся искренне, без всякого принуждения или расчёта, в полной свободе, подчеркнул Папа Франциск. Люди, которые живут без Бога и считают себя свободными, подобны бездомным сиротам, которым некуда идти.

Некоторые полагают, отметил Папа, что сила народа измеряется высотой тона, криком, угрозой оружия, развертыванием войск или стратегиями. Однако такое отношение говорит об отказе искать волю Божью, об отказе от этики, от Самого Бога. Этика же связывает нас с Богом, возлагает на нас заботу о других людях, об окружающей среде, она находится за пределами рыночных категорий. «Вы не для того завоевали вашу свободу, чтобы стать рабами потребительства, индивидуализма, жажды власти или превосходства», — подчеркнул Святейший Отец. В такой стране, как Эстония, где большинство людей считаются себя неверующими, Господь хочет, чтобы Его народ был «избранным, священническим и святым», исходящим из себя, смелым и прибегающим под защиту Бога.

«Избранность не означает исключительности или сектантства. Мы – малая часть, которая должна становиться закваской для всех, которая не прячется и не отделяется от других, не считает себя лучшей или более чистой. <…> Мы должны преодолеть страх и покинуть свои бронированные укрытия», — призвал Епископ Рима. Подобно священникам, нужно выходить наружу, чтобы открывать людям Бога, помогать им встретиться с любящим Иисусом, Который взывает: «Придите ко мне». Нужно свидетельствовать о своей принадлежности к святому народу, «исцеляя обочины и окраины общества, где наши братья страдают от своей отверженности».

В конце проповеди Папа Франциск обратился со словами благодарности к народу Эстонии, к маленькой католической общине «с большим сердцем» и преподал паломникам апостольское благословение.

Источник: Vatican News