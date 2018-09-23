Папа на Мессе в Каунасе: Церковь должна служить самым малым (+ ФОТО)

23 сентября, во второй день апостольского визита в Литовскую Республику, Папа Франциск отправился в Каунас: в присутствии более ста тысяч паломников он возглавил воскресную Мессу в городском парке Сантакос, на месте, где ровно 25 лет назад предстоял за Божественной литургией святой Папа Иоанн Павел II.

В проповеди Епископ Рима отметил, что на пути в Иерусалим Господь предвещает Свои Страсти и мучительную смерть: Он хочет, чтобы Его ученики возобновили свой выбор, поняв, что следование за Иисусом будет неразрывно связано с испытаниями и болью. Однако ученики не желают слышать о страданиях: их интересуют привилегии и первые места у трона. Стремление к власти и славе, отметил Папа, — это самый распространённый способ поведения тех, кто не умеют исцелить память о своей истории и, возможно, поэтому не хотят заботиться о настоящем.

Христианская жизнь всегда связана с крестами, и порой трудно поверить, что страдания когда-нибудь закончатся; под ударами истории вера многих колебалась и опускались руки: Литва хорошо помнит и оккупацию, и ссылки в Сибирь, и гетто Каунаса и Вильнюса, отметил Папа Франциск. История людей требует исцеления и примирения силой Христа, Который всегда идёт рядом с нами, укрепляет Пресвятой Евхаристией, наставляет Своим словом, призывает Церковь смело выходить за ограду приходов.

В воскресном Евангелии от святого Марка Господь ставит посреди учеников ребёнка: именно самым слабым, бедным, беззащитным и отверженным должны служить церковная община. Нужно открывать глаза на тех, кого Господь ставит в центр внимания, брать на себя ответственность за одиноких стариков, безработных, представителей этнических меньшинств, за выброшенных на обочину, за молодёжь, которая потеряла ориентиры в жизни, потому что утратила свои корни.

В конце проповеди Святейший Отец призвал верующих выходить навстречу нуждающимся в духе конкретной солидарности, посвящать себя Богу и людям в радостном служении, дабы «все узнали, что Иисус Христос — наша единственная надежда».

Источник: Vatican News