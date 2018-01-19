Папа на Мессе в Икике: служить братьям как Пресвятая Дева Мария (+ ФОТО)

Последним этапом апостольского визита Папы Франциска в Республику Чили стала Святая Месса в Кампос-Лобито в Икике, в которой приняли участие тысячи верующих и паломников со всей страны и из-за рубежа.

В своей проповеди Епископ Рима прокомментировал евангельское чтение от святого Иоанна о браке в Кане Галилейской — первом публичном чуде Иисуса. Папа отметил, что Благая Весть — это постоянное приглашение к радости: его услышала Пресвятая Дева во время Благовещения, пастухи во время Рождества, Елизавета на встрече с Марией, раскаявшийся разбойник на Голгофе. Эта великая радость передаётся из поколения в поколение, и мы являемся её наследниками, подчеркнул Епископ Рима. Чилийцы умеют радоваться, их культура наполнена искренней верой, народным благочестием и праздничной атмосферой; она возвеличивает отцовство, Божий промысл, постоянное, любящее Его присутствие; эта культура превозносит столь непопулярные сегодня ценности, как терпение, несение креста в повседневной жизни, открытость к другим, преданность. Окружённая пустыней Чили умеет празднично наряжаться, отметил Святейший Отец.

В атмосфере праздника развивается и рассказ сегодняшнего Евангелия, и когда свадебная атмосфера рискует омрачиться, Дева Мария — внимательная и участливая Матерь — просит Сына о помощи.

Пресвятая Богородица, сказал Папа Франциск, проходит по нашим деревням, улицам, домам и больницам, проходит через наши семейные проблемы; она приближается к Иисусу и шепчет Ему: «У них нет вина». Но на этом её забота не заканчивается: Мария подходит к служителям праздника и просит: «Что скажет Он вам, то сделайте» (Ин. 2,5). Так открывается путь для первого чуда Иисуса.

Папа Франциск отметил, что чилийское название Икике означает «земля мечтаний», и это верно в особенности для многочисленных семей мигрантов, прибывающих сюда в надежде на лучшую жизнь, готовых самоотверженно бороться с невзгодами. Эти люди — иконы Святого Семейства. Икике призвана стать землёй праздничного гостеприимства и христианской радости, подчеркнул Святейший Отец. Подобно Пресвятой Деве, мы должны быть внимательны к нуждающимся и не бояться возвысить голос и заявить: «У них нет вина». Нельзя закрывать глаза на социальную несправедливость, эксплуатацию многих братьев, нестабильность трудоустройства, на бесправие мигрантов, на бедственное положение множества семей. Как Мария, мы говорим с верой: «У них нет вина!».

Папа Франциск отметил, что, подобно служителям из Евангелия, мы должны приносить то, что имеем, даже если это кажется малым и незначительным; протягивать руку солидарности. Мигранты делятся с нами своими внутренними ценностями, это «водоносы» мудрости, веры и истории. Со своей стороны, чилийские христиане призваны помочь Иисусу завершить чудо, преображая свои общины и сердца в живой и радостный знак Божьего присутствия.

В конце своей проповеди Папа Франциск вознёс молитву к Пресвятой Деве Марии, дабы она продолжала шептать Своему Сыну: «У них нет вина», и призвал верующих воплощать в жизнь материнскую просьбу: «Что скажет Он вам, то сделайте».

После Святой Мессы Епископ Рима обратился со словами благодарности к архиепископу Икике и поместной Церкви, к президенту Чилийской Республики, гражданским властям, организаторам визита, к тысячам волонтёров, а также к многочисленным верующим, которые своей молитвой сопровождали его паломничество:

«Дорогие братья, на каждой Евхаристии мы просим Господа обратить взор на веру Своей Церкви и по воле Своей соблаговолить умирить и объединить её. В конце визита моим пожеланием вам станет молитва к Господу: ‘Воззри на веру народа сего и даруй ему мир и единство’. Спасибо вам, и я прошу вас не забывать молиться обо мне».

Источник: Радио Ватикана