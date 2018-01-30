Папа на Мессе с российскими иерархами: пастыри должны нести людям нежность и близость Иисуса

Истинный пастырь должен отличаться характерными чертами Иисуса — близостью и нежностью к людям: об этом говорил Папа Франциск на утренней Мессе 30 января в часовне Дома Святой Марфы, на которой также присутствовали все четыре епископа из России, находящиеся на этой неделе в Риме с визитом «ad limina apostolorum».

Евангельский фрагмент от святого Марка описывает два чуда Иисуса — исцеление кровоточивой женщины и воскрешение дочери начальника синагоги Иаира. Святейший Отец отметил, что этот отрывок призывает нас к созерцанию «рядового дня из жизни Иисуса», а также подаёт пример всем пастырям Церкви, — и епископам, и священникам.

Господь находился посреди людей, искренне и самоотверженно заботясь об их нуждах; по словам Папы Франциска, таково исполнение обетования Бога: сопровождать Свой Народ. У Христа не было ни отдельного кабинета пророка и врачевателя, ни расписания приёма больных с предполагаемой квотой за обслуживание. Господь, подчеркнул Папа, подаёт нам пример настоящего, святого доброго пастыря, который постоянно находится с людьми, хотя к вечеру и сильно устаёт. Он просто не может иначе: Иисусу нравится выходить навстречу человеческим трудностям и проблемам, подчеркнул Папа Франциск.

Сегодняшнее Евангелие отмечает, что толпа окружала Иисуса плотным кольцом и отовсюду на Него напирала; по словам Папы, и сегодня люди ведут себя так же во время пастырских визитов; нередко они теснятся, чтобы «получить благодать», и пастыри чувствуют это. Однако Христос не делает шага назад, не отворачивается и не отступает, даже если такое близкое расстояние может показаться неуместным и постыдным, подчеркнул Святейший Отец. Господь горячо желает добра всем людям, и Он приносит с собой добро: это и есть характеристика истинного пастыря Церкви.

Папа Франциск отметил, что пастырь принимает помазание святым елеем в день своего рукоположения в священники или епископы, но «истинным духовным елеем является близость и мягкость». Пастырю, который не умеет приближаться к людям, не хватает чего-то очень важного: такой человек может быть даже хозяином поля, но он вовсе не пастырь. Без нежности пастырь облекается в жёсткость, он даже поднимает руку на своих овец. Исключительным примером пастырской близости и нежности является Иисус Христос, подчеркнул Святейший Отец и отметил, что настоящий пастырь «заканчивает свой день усталым» от интенсивного, доброго труда на благо других, и народ чувствует в нём присутствие Бога живого.

В завершение проповеди Папа Франциск призвал верующих:

«На сегодняшней Мессе помолимся о наших пастырях, дабы Господь даровал им благодать сопровождать народ, пребывать среди людей с великой нежностью и близостью. Пусть, встречаясь со своим пастырем, люди чувствуют нечто особенное, что ощущается лишь в присутствии Бога. Именно поэтому евангельский фрагмент заканчивается словами: ‘Видевшие пришли в великое изумление’. Пусть люди приходят в изумление от чувства близости и нежности Бога в лице пастыря».

Источник: Радио Ватикана