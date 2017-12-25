Папа на Мессе Рождества: обнять Христа в мигрантах и обездоленных

В ночь с 24 на 25 декабря Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике Святого Петра Божественную литургию Навечерия Рождества. Праздничное богослужение началось с торжественной входной процессии, пения Календ и возвещения Рождества Христова. В начале Святой Мессы Папа Франциск сошёл к ограде алтаря Исповедания, к яслям, и приложился к фигурке Младенца Иисуса; во время пения гимна «Слава в вышних Богу» звонили колокола древнего ватиканского собора.

Комментируя евангельский фрагмент от святого Луки, Епископ Рима отметил, что Пресвятая Дева Мария произвела на свет Сына, породила Свет, который навсегда изменил историю человечества. «Все в ту рождественскую ночь стало источником надежды», — подчеркнул Папа.

Евангелист Лука повествует о трудном, но полном надежды путешествии молодой пары мигрантов, вынужденных покинуть свою землю. В Вифлееме их никто не ждал: «свои» встречали Господа холодным равнодушием и темнотой сердец; они не приняли Господа, Который пришёл именно к ним. Святейший Отец отметил, что теперь шагам Иосифа и Марии вторят миллионы людей, которые вынуждены покидать свои дома, близких и родные земли; для многих из них такой исход означает только одно: выживание, спасение от рук «очередных Иродов, которые ради навязывания своей власти и умножения богатства с лёгкостью идут на пролитие невинной крови».

Бездомные Иосиф и Мария, подчеркнул Святейший Отец, были «первыми обнявшими Того, кто пришёл, дабы вручить нам документ о гражданстве». В Своей нищете и малости Господь «заявляет и показывает, что истинная сила и подлинная свобода уважает слабых и помогает им».

В ту ночь, отметил Папа, бездомный и отверженный Господь был объявлен «тем, для кого не было места за столами и на улицах городов». Именно пастухи стали первыми адресатами Благой Вести. В глазах тогдашнего общества это были люди отверженные, нечистые и даже язычники, к ним относились с недоверием, старались держаться от них подальше. Но «именно для них — язычников, грешников и иностранцев — звучит радостная ангельская весть о рождестве Спасителя мира».

Радостью этого величайшего события, по словам Святейшего Отца, мы призваны делиться с другими, потому что в Своей бесконечной милости Господь приближается и обнимает нас, «язычников, грешников и иностранцев», призывая поступать так же. Мы должны увидеть Бога во всех ситуациях, где Он, казалось бы, отсутствует, в каждом нашем ближнем. Никто на земле не должен чувствовать, что для него нет места, подчеркнул Епископ Рима.

«Рождество — это время преображения силы страха в силу милосердия» ради нового образа милосердной любви в общественных отношениях. Милосердие не может привыкать к несправедливости и считать её чем-то естественным, но оно дерзает — в разгар напряжённости и конфликтов — быть «домом хлеба», землёй гостеприимства.

Папа Франциск отметил, что в вифлеемском Младенце Бог выходит навстречу, чтобы сделать нас главными героями окружающей действительности. Потому мы не должны бояться обнять жаждущего, иностранца, больного, мигранта, беженца, заключённого: «Не бойтесь! Откройте, более того, распахните двери Христу», — процитировал Святейший Отец Папу Иоанна Павла II. В Богомладенце Господь призывает нас взять на себя ответственность за надежду и стать главными деятелями Божьей открытости и гостеприимства, подчеркнул Папа Франциск.

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Источник: Радио Ватикана