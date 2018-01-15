Папа на Мессе о мигрантах: отказываться от встречи с другими — это грех

Утром 14 января, в 104-й Всемирный день мигранта и беженца, Папа Франциск совершил в Ватиканской базилике Святую Мессу. Кроме многочисленных верующих и паломников, в богослужении приняли участие 9 тысяч мигрантов, беженцев и просителей убежища из 49 стран мира. Люди пришли со своими флагами, в национальной одежде, — именно их Святейший Отец пожелал пригласить на богослужение в Ватикане, в духе своего послания на этот всемирный день, посвящённого теме: «Принимать, защищать, продвигать и интегрировать мигрантов и беженцев».

В своей проповеди Епископ Рима призвал народы благополучных стран не выстраивать стен для самозащиты, но быть гостеприимными, стремиться к познанию других и себя; со своей стороны, мигранты и беженцы обязаны уважать законы принимающих их стран.

Папа Франциск отметил, что иностранец, который стучит в нашу дверь, даёт нам «возможность встретиться с Иисусом Христом», с подлинным источником «спасения, которое следует возвещать и нести каждому человеку».

Однако совсем непросто войти в культуру иных людей, поставить себя на место тех, кто сильно отличается от нас, понять их мысли, мировоззрение и переживания. По словам Епископа Рима, мы часто «отказываемся от встречи с другими и выстраиваем оборонительные барьеры для защиты самих себя»: местные общины «боятся, что новоприбывшие станут нарушать установленный порядок и что-то похитят из того, что было кропотливо выстроено». Не лишены страхов также и приезжие: они опасаются «противостояния, осуждения, дискриминации, фиаско».

Все эти опасения, отметил Папа, вполне оправданны и понятны с человеческой точки зрения. Но сомнения и страх — это не грех. Грех — это позволить страхам определять наши ответы, обусловливать наш выбор, компрометировать уважение и щедрость, питать ненависть и отвержение. Грех — это отказываться от встречи с другим, непохожим на нас человеком, потому что встреча с этим ближним является привилегированной возможностью для встречи с Господом.

Святейший Отец подчеркнул, что Христос призывает нас преодолеть опасения и страхи, чтобы мы могли встретиться с другим человеком и «принять его, познакомиться с ним, узнать его ближе», чтобы «увидеть, где и как он живёт».

Со своей стороны мигранты и беженцы должны стараться понять тех, кто открывает перед ними двери домов; они обязаны относиться с уважением к законам, культуре и традициям стран, которые предоставляют им кров. Мигранты и беженцы должны понимать связанные с ними опасения, неуверенность и страх за будущее.

Для местных общин принимать новоприбывших и знакомиться с ними означает открывать для себя богатство разнообразия без предубеждений, осознать потенциал и надежды мигрантов и беженцев, а также их слабости и страхи.

В конце Святой Мессы Папа Франциск вверил Пресвятой Деве Марии надежды всех мигрантов и беженцев на нашей планете, а также чаяния принимающих их общин, дабы «в соответствии с высшей Божественной заповедью милосердия и любви к ближнему» мы научились «любить друг друга и любить иностранцев так как мы любим самих себя».

Источник: Радио Ватикана