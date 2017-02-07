Папа: на экуменическом пути нужно искать новые и дерзкие маршруты

Пусть христиане бесстрашно идут по дороге к полному единству, находя «новые маршруты», дерзкие и пророческие, указанные Святым Духом: такое пожелание Папа Франциск выразил во время встречи с делегацией Евангелической Церкви Германии, которая прибыла в Ватикан вместе с президентом Немецкой епископской конференции кард. Райнхардом Марксом.

«Мы получили одно и то же Крещение, — сказал, в частности, Папа Франциск, – и должны идти вместе», неустанно направляясь к полноте единства. Святейший Отец подчеркнул, что сегодня единство необходимо для того, чтобы «вновь предложить нашим современникам радикальную новизну Иисуса, безграничное милосердие Бога»: именно к этому и стремились в свое время деятели Реформации. На экуменическом пути следует смотреть в прошлое «без обид», при этом не скрывая правды: раскол между христианами – это трагедия, это крах для обеих сторон, как для католиков, так и для лютеран. Верующие стали считать себя не братьями и сестрами по вере, но врагами и конкурентами, развернули борьбу друг с другом, подпитываемую политическими интересами и тщеславием, а иногда «не брезговали и насилием друг против друга, брат против брата». «Сегодня же, — отметил Папа, — мы воздаем благодарение Богу за то, что мы наконец «свергли с себя всякое бремя… и с терпением проходим предлежащее нам поприще» (ср. Евр 12, 1-2).

Чтобы достичь полного единства, нужно искать новые маршруты: «Различия в области веры и нравственности, существующие до сих пор, по-прежнему будут служить вызовом на пути к видимому единству, которого жаждут наши верующие. Больше всего эту боль ощущают супруги, принадлежащие к разным конфессиям», — отметил Папа и призвал «развивать богословский диалог и сотрудничество, в особенности служа тем, кто больше всего страдает, и защищая творение».

Католики и евангелики, сказал в заключение Св. Отец, призваны сообща нести Христа современному человечеству в духе примиренного разнообразия.

Источник: Радио Ватикана