Папа: на Ближнем Востоке альтернативы миру не существует

7 июля в итальянском городе Бари, в продолжение Дня молитвы о мире на Ближнем Востоке, Папа Франциск и восточные Патриархи приняли участие в экуменическом молебне на городской набережной Адриатического моря.

После соборной молитвы христианские лидеры возвратились в базилику Святителя Николая для частной беседы, а затем Папа Франциск — на площади перед храмом — обратился к верующим с заключительным словом.

«Ближний Восток пребывает в агонии» из-за насилия и эгоизма, подчеркнул Святейший Отец. Однако «сегодня несмотря ни на что альтернативы миру не существует». Мир принесёт ни ограждённое стенами перемирие и не силовые решения, но реальная воля слушать других и вести с ними диалог. Очень важно, чтобы власть имущие наконец посвятили себя, со всей решительностью, подлинному служению миру, а не собственным интересам, заявил Епископ Рима.

«Да прекратится поиск личной выгоды немногих за счёт многих! Да прекратится захват земель, который раздирает народы! Хватит злоупотреблять Ближним Востоком ради прибыли, никак с ним не связанной!» — подчеркнул Святейший Отец. Многие конфликты в регионе спровоцированы различными формами фундаментализма и фанатизма: под религиозным предлогом они фактически хулят имя Бога мира и преследуют братьев, которые всегда там жили. Насилие постоянно подпитывается оружием, и нельзя на словах призывать к миру, на деле тайно стремясь к необузданной гонке вооружений. Это очень серьёзная ответственность, которая ложится на совесть народов, особенно самых сильных.

Никогда нельзя забывать об уроках минувшего столетия, о Хиросиме и Нагасаки, подчеркнул Папа Франциск.

«Недопустимо превращать земли Ближнего Востока, где родилось Слово Мира, в тёмные долины безмолвия. Хватит упрямой оппозиции, хватит жажды прибыли, которая никому не смотрит в лицо, а лишь захватывает запасы газа и топлива, бессовестно игнорируя общий дом и то, что энергетический рынок диктует законы сосуществования между народами. Да будет защищено присутствие всех людей, а не только большинства: христиане тоже являются и должны быть полноправными гражданами».

Святейший Отец с болью, но и с надеждой обращает взгляд на Иерусалим, уникальный и священный город для христиан, евреев и мусульман всего мира: статус-кво этого города требует к себе уважения согласно решениям международного сообщества, к чему неоднократно призывали христианские общины Святой Земли.

Только путь переговоров между израильтянами и палестинцами может привести к стабильному и прочному миру и гарантировать сосуществование двух государств для двух народов, подчеркнул Епископ Рима:

«У надежды лицо детей. Уже много лет на Ближнем Востоке пугающее число малышей оплакивает насильственные смерти в своих семьях. Да услышит человечество крик детей, я прошу вас об этом. Пусть Ближний Восток больше не будет ковчегом войны, охватившим континенты, но будет ковчегом мира, открытым для народов и вероисповеданий».

Источник: Vatican News