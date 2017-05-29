Папа: мы живем в эпоху переосмысления всего в свете Святого Духа

26 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции участниц Генерального капитула монашеской конгрегации Малых Сестер Миссионерок Милосердия, основанной святым Луиджи Орионе. Святейший Отец вначале приветствовал самых слабых и больных сестер, а также монахинь из созерцательной общины Распятого Иисуса и незрячих сестер из общины Пресвятого Таинства, — обе эти общины также относятся к большой семье святого Луиджи Орионе.

Малые Сестры Миссионерки Милосердия, подчеркнул Папа, призваны проявлять милосердие прежде всего к беднейшим, к оставленным и отверженным, в соответствии с темой проходящего сейчас Генерального капитула: «Всецело отдать себя Богу, чтобы целиком принадлежать ближнему». В первую очередь сестры помогают, от имени Церкви, больным, страдающим физическими и психическими недугами.

Папа напомнил, что по своему призванию сестры являются миссионерками. «Будьте же миссионерками без границ», — попросил Святейший Отец. Чтобы служить ближнему, сестры должны избавиться от «самозащиты жесткостью» и принять динамику «исхода и дара». Сестры призваны к пастырскому обращению, с тем чтобы все церковные структуры служили евангелизации. Для этого важно пребывать в глубоком общении с Иисусом Христом, причем эта связь с Ним осуществляется в движении, поскольку Иисус является центром миссии Церкви.

От миссионера требуются дерзновение и креативность, отметил Папа и подчеркнул, что следует отбросить удобный критерий, согласно которому «все делается так, как делалось всегда». «Мы живем в эпоху, когда необходимо переосмыслить все в свете того, чего требует от нас Святой Дух». Это подразумевает «взгляд Доброго Пастыря», которым мы взираем на людей: этот взгляд «не осуждает, но всматривается в присутствие Господа в истории; это взгляд близости и созерцания, он побуждает сочувствовать и оставаться с другими, пока это необходимо; это взгляд глубокий и полный веры, взгляд уважительный и полный исцеляющего, освобождающего и утешительного сострадания».

Миссионер призван быть человеком свободным, у которого нет ничего своего. «Я не устаю повторять, — сказал Папа, — что комфорт, лень и суета – это те силы, которые мешают миссионеру ´исходить´ и отправляться в путь». Миссионерская духовность по своей сути «холистическая», она вовлекает всю личность в ее разных измерениях, эта духовность охарактеризована взаимодополняемостью и целостностью.

Папа призвал сестер быть пророками милосердия, очистив глаза и сердца от безразличия.

Источник: Радио Ватикана