Папа: мы не вправе проявлять убийственное равнодушие (ВИДЕО + ФОТО)

В центре поездки Папы в Бари – встреча с предстоятелями ближневосточных и других церковных общин и экуменический молебен. Подробности в материале Vatican News сообщает Ольга Сакун.

Утром 7 июля Папа Франциск прибыл в южноитальянский приморский город Бари с кратким визитом. В центре поездки – встреча с предстоятелями ближневосточных и других церковных общин и экуменический молебен о мире на Ближнем Востоке. Предваряя совместную молитву, Святейший Отец сказал: «Мы прибыли как паломники в Бари, который является распахнутым окном на Ближний Восток, неся в своих сердцах наши Церкви, народы и множество людей, живущих посреди больших страданий». Цель экуменической встречи –выразить близость к этим народам, и Святейший Отец глубоко благодарен всем, кто щедро откликнулся на приглашение к совместной молитве.

«На нашем общем пути, — сказал далее Папа Франциск, — нас поддерживает Святая Матерь Божья, почитаемая здесь как Одигитрия – Путеводительница. Здесь покоятся мощи святого Николая, восточного епископа, почитание которого пересекает моря и границы между Церквами. Да ходатайствует святой Чудотворец об исцелении ран, которые многие несут в себе».

Именно на Ближнем Востоке Господь посетил нас, подчеркнул Папа. Именно оттуда распространился по всему миру свет веры, оттуда берут начало духовность и монашество, и там сегодня бережно хранят древнее наследие обрядов, священного искусства и богословия, наследие Святых Отцов Церкви. «Это сокровище, — подчеркнул Папа, — следует беречь всеми нашими силами, поскольку на Ближнем Востоке находятся корни наших собственных душ».

Однако на этот «сияющий регион» обрушился, особенно в последние годы, мрак войны, насилия и разрушения. Оккупация и фундаментализм, вынужденное переселение и изоляция – все это происходит «при молчании многих и при соучастии многих», сказал Святейший Отец. Само присутствие братьев и сестер по вере рискует сойти на нет, тем самым «исказив сам лик этого региона, — поскольку Ближний Восток без христиан не будет больше Ближним Востоком».

«Этот день начинается с молитвы, дабы Божественный свет рассеял тьму мира», — отметил Папа. Перед гробницей святого Николая предстоятели Церквей уже зажгли лампаду, символизирующую единство Церкви: молитва же – это «пламя надежды».«Пусть оставленные нами светильники станут знаком света, который все еще сияет посреди ночи, ибо христиане – свет миру не только тогда, когда все вокруг сияет, но и когда во мрачные моменты истории они не примиряются со всеохватывающей тьмой и поддерживают огонек надежды елеем молитвы и любви». Когда мы возносим руки к небу в молитве или бескорыстно протягиваем руку брату, тогда «горит и сияет огонь Духа, Духа единства и Духа мира». «Мир тебе!»: именно это воззвание из 122-го Псалма иерархи повторяют сегодня, вознося взор на Ближний Восток. В отношении наших ближневосточных братьев мы не вправе больше проявлять равнодушие, говоря: «Разве я сторож брату моему?» (Быт 4,9): «Равнодушие убивает, а мы хотим быть голосом, противостоящим убийственному безразличию». «О малых, о кротких, об израненных, — о тех, на чьей стороне Бог, мы молимся: да будет мир! Да услышит сегодня нашу молитву ʺБог всякого утешенияʺ (2 Кор 1,3), исцеляющий разбитые сердца и перевязывающий раны».

Источник: Vatican News