Папа – монашествующим: святость реализуется в милосердии

Утром 1 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане участников Генерального капитула Конгрегации милосердия (I.C.), основанной в 1828 году итальянским священником и философом блаженным Антонио Розмини.

Епископ Рима отметил основную черту харизмы этой конгрегации: святость в милосердной любви. Это ежедневное христианское призвание – это отличительная черта посвятивших себя Богу людей. Святость, подчеркнул Папа, – это путь истинной церковной реформы, которая, по словам основателя конгрегации, преображает мир настолько, насколько реформирует Церковь.

Милосердная любовь, положенная в основы конгерегации, должна сопровождаться духовной стойкостью и внутренним безмолвием: такой путь приносит обильные плоды добра и святости. Папа Франциск призвал монашенствующих к тому, чтобы в своих делах милосердия – материальных, интеллектуальных, духовных и пастырских – они всегда следовали вдохновеннию Святого Духа, Который всегда «указывает, где, когда и как любить». Важным примером интеллектуального милосердия является миссия христианского воспитания: члены конгрегации, отметил Папа, несут служение в Индии, Танзании, Кении, США и Европе: монашествующие должны нести слова веры и действенную помощь многим людям, страдающим от бедности и несправедливости. Особенно это относится к жителям Венесуэлы, которые нуждаются в духовной и материальной близости, подчеркнул Святейший Отец. Углубляя размышления о своей монашеской харизме, конгрегация призвана всё больше откликаться на ожидания Церкви и мира, понимать знаки времени, социальные угрозы, духовную и материальную нищету тех, кто ждёт слов и жестов спасения и надежды.

В конце обращения Папа Франциск вознёс молитву, дабы Святой Дух соделал братьев и сестёр Конгрегации милосердия «живыми орудиями всемирного милосердия в Церкви и во всём мире», преподал им апостольское благословение и попросил молиться о нём самом.

Источник: Vatican News