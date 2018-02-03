Папа — монашествующим: пережить заново встречу с Иисусом

Вечером 2 февраля — в XXII Всемирный день посвящённой Богу жизни — Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике Святую Мессу праздника Сретения Господня, которой предшествовала торжественная процессия со свечами. В богослужении приняли участие монашествующие со всего мира. Комментируя евангельскую страницу от святого Луки, Епископ Рима подчеркнул, что путь посвящения себя Богу берёт начало «во встрече и в призвании». На этом пути нас сопровождает не только Иисус, но и Церковь, Народ Божий, старики и молодёжь. Поэтому, чтобы пережить заново первую встречу с Христом, нам не обойтись без других людей, подчеркнул Папа. Пророчество о будущем крепко связано с памятью о прошлом, и «если молодёжь хочет открыть новые двери, ключи от них — у стариков».

В богопосвящённой жизни нельзя отгораживаться от других людей, потому что «дарованные Богом брат и сестра являются частью нашей истории, дарами, о которых нужно заботиться». Нельзя допускать, чтобы монашествующие «смотрели на экран смартфона чаще, чем в глаза своему ближнему»; приоритетом в богопосвящённой жизни не могут быть проекты, технические средства и структуры, подчеркнул Епископ Рима.

Ответ на Божье призвание не ставит условий: люди, которые пошли за Христом, должны подражать Его нестяжанию, целомудрию и послушанию. Жизнь, посвящённая Богу, дарует полную свободу и внутренний мир: именно об этом повествует Евангелие праздника Сретения Господня. Праведные Симеон и Анна — на закате своей жизни, полностью посвящённой Богу, — могут взять на руки Младенца Иисуса, и это наполняет их счастьем. Такой жест любви и нежности к Богу монашествующие должны повторять ежедневно при встрече с другими людьми, которым они призваны служить.

«Держать Господа на своих руках — это противоядие от изолированного мистицизма и безудержной активности, потому что подлинная встреча с Иисусом вразумляет и набожных сентименталистов, и неистовых дельцов. Жить встречей с Иисусом — это средство от паралича нормальности», это секрет поддержания пламени духовной жизни, подчеркнул Епископ Рима. Это хранит от уныния, причитаний и «бесплодной ностальгии по старым, добрым временам», чтобы наше сердце не стремилось к крайностям прошлого или будущего, но жило Божьим сегодня в мире со всеми.

Папа Франциск подарил монашествующим образки с евангельской сценой: жены-мироносицы у пустого гроба Христа. Несмотря на беспокойство, они шли вперёд и встретили Воскресшего; эта утренняя встреча зажгла радостью их глаза и сердца, наполнила силой их свидетельство и благовестие. Вы, монашествующие, являетесь «постоянным рассветом Церкви», подчеркнул в конце проповеди Святейший Отец.

Источник: Радио Ватикана