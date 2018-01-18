Папа – монашествующим и священникам: ученики проходят путь Петра (+ ФОТО)

Следующим этапом апостольского визита Папы была встреча со священниками, монашествующими и семинаристами в кафедральном соборе Сантьяго. Главную мысль своей беседы с ними Папа сформулировал так: не может быть «селфи призвания», призвание всегда требует, чтобы его «фотографировали другие».

Папа Франциск выстроил свою речь вокруг бинома «Пётр – Община». Основываясь на Евангелии, Святейший Отец сопоставил евангельские события с жизнью Церкви. Писание повествует о том, как чувствовали себя ученики, еще не осознав, что Господь воскрес. Вероятно, они переживали уныние, разделения. В любом случае, их сети были пусты. Здесь Папа упомянул о скандалах, которыми некоторые пресвитеры запятнали чилийскую Церковь и которые породили «боль, страх и недоверие» у верных. Но и в этих условиях нельзя забывать, что «Евангелие – это путь обращения для всех», что мы идем к Земле обетованной. Папа снова сослался на Евангелие, напомнив, что «лидер» апостолов – святой Петр – был прощен, и вопрос Господа – «Любишь ли ты Меня?» — помог ему найти «реалистичный ответ», благодаря которому он стал апостолом уже окончательно.

«Все мы посланы с убеждением, что мы прощены», — обратился Папа к монашествующим и священникам. Это и есть «источник нашей радости». Иисус не осуждает Своих учеников, а прощает их. Осознание нашей слабости защищает от высокомерия, от чувства превосходства перед другими, продолжил Папа. В Иисусе наши раны «пережили воскресение», и благодаря этому мы сами в состоянии останавливаться с милосердием перед теми, кто упал, помогая им преодолеть отчаяние, отравляющее душу.

Источник: Радио Ватикана