Папа — молодёжи Тэзе: зло не имеет последнего слова в истории

«Показать словами и действиями, что зло не имеет последнего слова в нашей истории», — с таким призывом Папа Франциск обратился в своём послании к молодым людям, которые с 28 декабря по 1 января будут находиться в латвийской столице Риге на 39-й европейской встрече, организованной экуменической общиной Тэзе на тему: «Работать вместе, чтобы открыть пути надежды». Религиозные и политические лидеры Европы и мира смотрят на эту встречу с надеждой.

Тысячи молодых людей из Европы и с других континентов приехали в Ригу, город лютеранской традиции, отмеченный глубокими связями между христианами разных конфессий. По словам Святейшего Отца, они — «свидетели надежды». Папа Франциск выражает им свою благодарность за то, что они «решили оставить свои мягкие и удобные диваны, чтобы пережить это паломничество доверия к Иисусу Христу». Господь верит и надеется на вас, подчёркивает Святейший Отец.

Среди участников встречи есть и православные, и протестанты, и католики; Папа Франциск призывает их открыть сердца и жизни Господу, Который никогда не разочаровывает», дабы они «смотрели в будущее с радостью и использовали свои таланты и способности для общего блага». Епископ Рима подчёркивает, что на этой встрече, переживаемой под знаком подлинного братства, молодёжь «выражает желание быть главным действующим лицом в истории»; она не хочет, чтобы другие принимали решения о её будущем.

«Сегодня, — пишет далее Папа Франциск, многие люди растеряны, обескуражены насилием, несправедливостью, страданиями и раздорами. Им кажется, что зло сильнее всего». Вы призваны «свидетельствовать словами и делами, что это вовсе не так». Папа повторяет собравшейся в Риге молодёжи своё фразу из послания «Misericordia et Misera», написанного им в конце Святого Юбилейного года: «Это время милосердия для всех и каждого, чтобы никто не думал о том, что он посторонний для Божьей близости и силы Его нежности».

Вместе со словами Папы Франциска молодые паломники услышали также приветственные послания Вселенского Патриарха Константинопольского Варфоломея I и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Свою близость участникам молодёжной экуменической встречи выразили лидеры Англиканской и Лютеранской Церквей: архиепископ Джастин Уэлби и пастор Олав Фюксе Твейт.

Кроме того, на эту встречу с надеждой смотрят европейские и мировые лидеры: бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и президент Европейского совета Дональд Туск подчеркивают в своих посланиях, что молодые люди могут рассчитывать на преобладание сил добра и на возможности политиков.

Но понимают ли молодые люди ответственность и миссию, которую, в частности, поручает им Папа? Настоятель Общины Тэзе брат Алоис сказал: «Да, потому что они уже живут этими словами, принимая участие во встрече, приехав в разгар зимы, проделав этот долгий путь в незнакомую страну, где они должны остановиться в незнакомых семьях… Всё это представляет собой открытость, воплощение в жизнь того, что приглашает нас сделать Папа: оставить наши привычки, выйти из четырёх стен. Так мы станем лучше понимать ценность братства. Европа, по сути, переживает трудные времена, и молодые люди осознают, что своим паломничеством они дают знак, что для них Европа важна!»

Европа, в которой есть истинное братство, в которой прислушиваются даже к самым маленьким странам — таков один из аспектов встречи в маленькой Латвии: Европа должна уважать разнообразие истории, а также всё, что в ней пережили разные народы. «В этом очень напряжённом контексте мы должны понять, — продолжил брат Алоис, — что для нас, христиан, одной из фундаментальных ценностей является настойчивость, упорство в вере в Бога; мы призваны быть творцами доверия и мира: в наше время нестабильности и неопределённости это — самое настоятельное требование».

Источник: Радио Ватикана