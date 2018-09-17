Папа — молодёжи: нельзя услышать голос Бога, лёжа на диване

Заключительным этапом пастырской поездки Святейшего Отца на Сицилию стала встреча с молодёжью вечером 15 сентября на площади Политеама в Палермо.

Папа Франциск ответил на три вопроса молодёжи, и первый из них был о том, как можно распознать голос Бога.

Господа нельзя услышать, лёжа на диване, отметил Папа, Его голос не раздастся в телефоне, не прозвучит в оглушительной музыке: чтобы найти Бога, необходимо движение, решительность, чтение Слова Божьего. На страницах Священного Писания есть множество примеров того, как Бог зовёт молодых людей следовать за Ним. Нужно уметь мечтать и не бояться рисковать: тогда в сердце молодого искателя начнёт звучать голос любви Иисуса, воспламеняя желание служить другим людям, которые находятся в нужде.

Второй вопрос молодых сицилийцев касался гостеприимства и человеческого достоинства христианина. Епископ Рима отметил, что остров Сицилия в центре Средиземного моря всегда был пространством встречи: это не просто красивая культурная традиция, а мощное послание веры, которая всегда зиждется на встрече и на отношениях. Бог снизошёл к людям, и в лице каждого странника, голодного и больного христиане должны видеть Иисуса, ибо такова истинная евангельская любовь. Грядущее человечества, отметил Папа, должно строиться на единстве, иначе оно может не наступить. Поэтому молодёжь призвана быть активным строителем будущего. В этом начинании юноши и девушки должны противостоять мафиозному менталитету, логике беззакония и злодеяний, а также унижению человеческого достоинства, — особенно это касается травли в школах. Будущее строят люди, встающие на сторону слабых, избегающие эгоцентризма, идущие за голосом внутренней честности, подчеркнул Папа Франциск.

Юные паломники задали Святейшему Отцу вопрос: «Как жить молодым на этой земле?»

Молодёжь призвана быть рассветом пасхальной надежды, подчеркнул Папа Франциск: каждое утро нужно просыпаться с молодым, полным надежды сердцем и никогда не уступать фатализму и пессимизму; нужно выбрать культуру и свободу детей Божьих и не поддаваться слоганам, которые через СМИ обращаются, скорее, «к желудку, а не к разуму и сердцу».

В конце обращения Святейший Отец призвал молодёжь Сицилии «мечтать и жить вместе в Церкви надежды». Такая Церковь не создаёт барьеров от «чужаков»; она воодушевляется любовью, которая выстраивает отношения ради блага всех. В такой Церкви единственным сокровищем является Господь-освободитель; в её лоне растут образцовые христиане и граждане, которые не идут на сговор со злом, но разоблачают и осуждают его, подчеркнул Папа Франциск.

Источник: Vatican News