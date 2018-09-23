Папа – молодёжи: Иисус будет всегда на перекрёстке ваших дорог (ВИДЕО + ФОТО)

22 сентября, в продолжение Апостольского визита в Литву, Папа Франциск встретился с тысячами молодых паломников на площади перед вильнюсским кафедральным собором Святых Станислава и Владислава.

Выслушав свидетельства двух молодых людей — Моники и Йонаса, Святейший Отец отметил, что их драматические ситуации схожи с историей вильнюсского собора, который не раз горел, но всегда находились люди, возрождавшие его к новой жизни. Свобода вашей родины, сказал Папа, также построена на тех, кто не позволил террору и несчастью сбить себя с ног.

Благодать Божия изливается в нас посредством людей, которые проходят через нашу историю и жизнь, отметил Епископ Рима. Никому не суждено спастись в одиночку, ибо «Господь спасает нас, делая частью народа». Святость начинается со встречи и единства с другими, и нельзя поддаваться искушению эгоцентризма, озабоченного лишь собственным имиджем и благополучием.

Близость к другим предполагает внимание к их слабостям, к проблемам новых и старых поколений: Господь призывает христиан «выходить из самих себя», становиться «лицом к лицу» с другими, но именно такое захватывающее следование за Христом наполняет жизнь смыслом, помогает почувствовать себя частью общины.

Обращаясь к литовской молодёжи, Святейший Отец подчеркнул, что жизнь – вовсе не театр и не видеоигра: она проходит стезями замысла Божьего. Самое опасное — это спутать дорогу с безнадёжным лабиринтом, бессмысленно ходить по жизни, не находя пути вперёд. «Не будьте молодёжью лабиринта, из которого трудно выйти, будьте молодёжью в движении», — призвал Папа Франциск:

«Не бойтесь принять Иисуса, и Его дело — Евангелие, человечество и отдельного человека. Потому что Господь никогда не сойдёт с лодки вашей жизни, Он всегда будет на перекрестке наших дорог, Он никогда не перестанет возрождать нас, даже если мы подчас занимаемся самоуничтожением. Иисус дарует нам широкие и щедрые времена, где есть место также для неудач, где никто не должен эмигрировать, ибо есть место для всех. Многие захотят захватить ваши сердца, наполнить поля ваших устремлений сорняками, но в конце концов – если мы дарим жизнь Господу – всегда побеждает доброе зерно».

Перед тем как помолиться в кафедральном соборе у мощей святого Казимира, Папа призвал молодых литовцев никогда не забывать о корнях своего народа.

Источник: Vatican News