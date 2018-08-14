Папа — молодёжи: будьте паломниками на пути мечтаний

Во время вечерней встречи 11 августа на римском ипподроме «Circo Massimo» Святейший Отец ответил на вопросы молодых итальянских паломников, которые прибыли в Рим в преддверии Синода епископов на тему молодёжи.

Во время вечерней встречи 11 августа на римском ипподроме «Circo Massimo» Святейший Отец ответил на вопросы молодых итальянских паломников, которые прибыли в Рим в преддверии Синода епископов на тему молодёжи.

Первый из вопросов касался жизненного выбора между собственными планами и советами умудрённых взрослых, которые порой разбивают мечты.

Папа Франциск призвал молодёжь «превращать сегодняшние мечтания в реальность будущего, и для этого нужна смелость». Мечты молодых немного страшат взрослых, отметил Епископ Рима, возможно, потому, что старшие поколения «перестали мечтать и рисковать, а мечтания молодёжи повергают в кризис их жизненный выбор».

В качестве примера для новых поколений Епископ Рима указал на святого Франциска Ассизского, «юношу тринадцатого века», который смело «изменил историю Италии: он рискнул мечтать о великом, не ведая границ». При этом нужно помнить, что великие мечты нуждаются в неисчерпаемом источнике надежды, в бесконечном Боге, дабы не превратиться в «миражи или в иллюзию всемогущества».

Второй вопрос итальянских паломников касался распознавания в жизни и ответственности перед миром, который сейчас строят молодые люди. Святейший Отец сказал:

«Не бойтесь думать о любви всерьёз, о любви, которая умеет рисковать и побуждает расти, о любви плодотворной. Рискуйте ради Любви! Идея выбора, которая витает сейчас в воздухе, — это идея свободы без ограничений, берегитесь её: это идея свободы без обязательств и всегда с некоторыми обходными путями, которые ставят перед выбором некие условия. И это становится преградой».

Всякая свобода — прекрасный дар, который не допускает полумер. Нужно понять, что выбор брака, семьи или посвящения себя Богу и братьям — это поиск самого ценного сокровища, с которым связано наше сердце. Это выбор пути благодарности и блаженства, подчеркнул Папа Франциск.

Третий вопрос молодёжи относился к болезненным темам смерти, страдания, несправедливости в мире и скандалов вокруг Церкви. Не всегда, отметил Святейший Отец, на них есть ответ, но «там, где нет свидетельства верующих, нет Святого Духа. О первых христианах говорили: ‘Посмотрите, как они любят друг друга’. Быть христианином не является статусом; мы должны выбирать свидетельство, потому что Иисус учит нас выходить из самих себя. <…> Церковь без свидетельства — это один лишь дым».

Источник: Vatican News