Папа: «Молодёжь — это будущее» (ВИДЕО)

Накануне Апостольского визита в Ирландию по случаю IX Всемирной встречи семей Папа Франциск записал специальное видеопослание, в котором напоминает о важности подготовки молодых людей к будущему.

Епископ Рима приветствует всех ирландцев и отмечает, что грядущий форум — это «празднование великолепия Божьего замысла о семье; это повод для семей со всех уголков земли встретиться и поддержать друг друга в своём особом призвании». В наше время семьи сталкиваются со многими проблемами, когда стремятся «воплотить верную любовь, наставить детей здоровым ценностям и быть в растущей общине закваской добра, любви и взаимопомощи».

Папа выражает надежду, что встреча в Дублине станет источником обновлённой поддержки для семей во всём мире, а также напоминает, что именно семья занимает важнейшее место в жизни общества и «в строительстве лучшего будущего для молодёжи. Молодые люди — это грядущее! Очень важно уже сегодня готовить молодых людей к будущему, уже сейчас, — но с корнями в прошлом, с бабушками и дедушками. Это очень важно».

Святейший Отец выражает желание, чтобы его визит охватил также весь ирландский народ, и возносит молитвы, дабы поездка «способствовала укреплению единства и примирения между всеми верующими во Христа как знака прочного мира, о котором мечтает Господь для всей человеческой семьи». Святейший Отец благодарит организаторов визита и просит верующих о молитве, дабы встреча в Дублине стала «моментом радости и покоя, объятием нежной любви Иисуса всем семьям и каждому чаду Божьему».

В конце видеопослания Папа Франциск заверяет христианские семьи в своей близости и молитвах, просит молиться о нём самом и преподаёт апостольское благословение.

Источник: Vatican News